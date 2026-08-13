Le danseur de Baby Shark se réinvente dans la K-pop

Park Geon-roung, célèbre pour avoir dansé sur la vidéo à succès Baby Shark, annonce son lancement dans la K-pop, un virage artistique après dix ans de notoriété. Cette transition s'inscrit dans le parcours courant des jeunes stars sud-coréennes, utilisant leur célébrité initiale comme tremplin vers une carrière musicale. Les détails de son projet sont attendus prochainement.

Dix ans après avoir dansé sur Baby Shark Dance, devenue la vidéo la plus vue de l’histoire de YouTube, le Sud-Coréen Park Geon-roung annonce se lancer dans une carrière de chanteur de K-pop, révèle Euronews.

Une célébrité mondiale acquise en tant qu’enfant danseur

Interprète du célèbre pas de danse associé au phénomène musical Baby Shark, produit par le studio sud-coréen Pinkfong, Park Geon-roung avait contribué à faire de la chanson pour enfants un succès planétaire dès sa sortie il y a une décennie, cumulant aujourd’hui plus de 16 milliards de vues sur YouTube. Le clip original avait longtemps trôné en tête du classement des vidéos les plus visionnées de la plateforme, toutes catégories confondues.

Cette notoriété acquise dès l’enfance a permis au jeune homme de se familiariser très tôt avec l’industrie du divertissement sud-coréenne, un secteur particulièrement compétitif où la formation des artistes commence souvent des années avant leurs débuts officiels.

Une reconversion vers l’industrie de la K-pop

Fort de cette expérience précoce sous les projecteurs, Park Geon-roung a désormais choisi de se tourner vers la chanson et la K-pop, genre musical devenu l’un des piliers de l’exportation culturelle sud-coréenne à travers le monde depuis une décennie. Sa reconversion illustre le parcours singulier de nombreux enfants stars sud-coréens, qui transforment une célébrité précoce en tremplin vers une carrière artistique plus classique.

Les détails de ce nouveau projet musical, dont la date de sortie n’a pas encore été précisée, sont attendus dans les prochains mois par les fans ayant grandi avec Baby Shark.