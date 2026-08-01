Tyla retire Lagos de sa tournée, tensions Nigeria-Afrique du Sud obligent

La chanteuse sud-africaine Tyla a discrètement retiré l’étape de Lagos, au Nigeria, de sa tournée mondiale A*pop, dans un contexte de vives tensions diplomatiques entre les deux pays liées à des violences xénophobes visant des étrangers en Afrique du Sud.

Un concert disparu du calendrier sans explication officielle

Annoncée le 27 juillet, la tournée devait inclure une date à Lagos le 22 décembre, en pleine période des festivités locales connues sous le nom de Detty December, aux côtés d’étapes à New York, Paris et au Cap. L’annonce avait rapidement suscité des appels au boycott de la part d’internautes nigérians, avant que la date ne disparaisse du calendrier officiel publié sur le site de l’artiste, sans qu’aucune explication n’ait été donnée par Tyla ou son équipe.

Le Nigeria et le Ghana figurent parmi les gouvernements les plus critiques envers la gestion par Pretoria des manifestations xénophobes qui ont poussé plus de 160 000 personnes à quitter l’Afrique du Sud depuis fin mai, dont environ 1 500 Nigérians, selon un décompte de l’AFP.

Une tournée maintenue ailleurs sur le continent

Révélée mondialement grâce à son titre Water puis à ses collaborations avec Cardi B et Travis Scott, Tyla maintient malgré tout deux dates en Afrique du Sud, au Cap et à Johannesburg, ainsi que l’ensemble des concerts prévus en Europe et en Amérique du Nord.

Les tensions entre les deux pays restaient palpables cette semaine encore, lors d’une rencontre entre hauts responsables sud-africains et nigérians au ministère nigérian des Affaires étrangères.