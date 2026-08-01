Tempête au Brésil : cinq morts et près de deux millions de foyers sans électricité

Des rafales atteignant 111 km/h ont frappé les États de Rio de Janeiro et de São Paulo, faisant cinq morts, dix blessés et un pêcheur toujours porté disparu.

La tempête a été aussi brève que destructrice. Des vents violents ont balayé le sud-est du Brésil, arrachant des toitures et déracinant des arbres dans les régions de Rio de Janeiro et de São Paulo. Le bilan provisoire s’établit à cinq morts et dix blessés.

À Rio de Janeiro, deux personnes ont péri après l’effondrement d’un mur. Un pêcheur reste introuvable : le colonel Tarciso Salles, commandant du Corps des pompiers militaires de l’État, a confirmé que des recherches étaient toujours en cours pour le localiser. Dans l’État de São Paulo, deux autres victimes ont succombé à des chutes d’arbres.

Le Centre des opérations et de résilience de Rio de Janeiro a mesuré des pointes à 110 km/h, tandis que l’État de São Paulo a enregistré des rafales atteignant 111 km/h. Une alerte aux vents violents avait été émise dès 15h30 heure locale, avant que la tempête ne touche les côtes brésiliennes. En quelques heures, les pompiers et les équipes de protection civile sont intervenus à 135 reprises dans tout l’État de Rio.

Les perturbations ont été considérables sur les réseaux. Plus de 1,9 million de personnes se sont retrouvées privées d’électricité dans le seul État de Rio de Janeiro. Les transports ont également été affectés dans plusieurs zones des deux États.

Les météorologues attribuent la tempête au passage d’un front froid couplé à un système de basse pression. Malgré l’affaiblissement progressif des vents, les autorités maintiennent l’état d’alerte en raison de prévisions de fortes pluies et d’une mer agitée.