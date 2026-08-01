Un bus tombe dans un ravin en Algérie, au moins 27 morts

Un autocar reliant Sétif à Alger a basculé vendredi dans un ravin profond à El Karma, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale algérienne. Le bilan provisoire fait état d’au moins 27 morts et 39 blessés, selon le ministre de la Santé.

Le bus a quitté la route pour des raisons encore indéterminées, selon l’agence de Protection civile algérienne, qui a dépêché ses équipes sur place à partir de 9h40 (heure locale). Des ambulances se succédaient en continu pour transporter les blessés vers les hôpitaux de la région. Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudène, a prévenu que le bilan pourrait encore s’alourdir.

Le Premier ministre Sifi Ghrieb s’est rendu au chevet de certains blessés hospitalisés au CHU de Boumerdès. Le président Abdelmadjid Tebboune a décrété trois jours de deuil national et présenté ses condoléances aux familles des victimes.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, Tebboune a qualifié les responsables de l’accident de « criminels de la route et de terroristes ». La justice, a-t-il ajouté, « sévira avec une main de fer et sans aucune clémence » à l’issue de l’enquête.

Les autorités algériennes de sécurité routière pointent régulièrement les facteurs humains, notamment la vitesse excessive, comme principale cause des accidents dans le pays. L’an dernier, 3 838 personnes ont perdu la vie sur les routes algériennes et plus de 37 000 ont été blessées.

L’accident est décrit comme le plus meurtrier survenu en Algérie depuis plusieurs années. En août dernier, un bus avait déjà plongé dans un ravin près d’Alger, faisant 18 morts et 21 blessés. En décembre, 14 personnes avaient péri dans le retournement d’un autocar dans la région méridionale de Béchar.