La plainte visant Charles Alloncle classée sans suite par le Parquet national financier

Le Parquet national financier (PNF) a classé sans suite la plainte déposée contre X par l’association AC!! Anti-Corruption visant le député UDR Charles Alloncle. L’association dénonçait de possibles faits de prise illégale d’intérêts et de trafic d’influence dans le cadre des travaux de la commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public.

Après analyse, les magistrats ont estimé que l’infraction de prise illégale d’intérêts ne pouvait pas être retenue dans le contexte d’une commission d’enquête parlementaire. Concernant les accusations de trafic d’influence, le PNF a considéré que les éléments disponibles ne permettaient pas d’établir de manière suffisamment étayée la perception d’un avantage indu par le député. Les magistrats ont également relevé que les positions des personnes mises en cause relevaient de l’expression de positions politiques.

Charles Alloncle avait reconnu avoir reçu des propositions de questions émanant de différents acteurs, une pratique qu’il avait présentée comme courante pour les parlementaires. Il avait toutefois assuré n’avoir jamais échangé avec des représentants de Lagardère et avoir exercé ses fonctions de rapporteur dans « la plus stricte indépendance » tout au long des travaux de la commission.