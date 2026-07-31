L’Odyssée d’Homère bondit dans les ventes après le film de Nolan

Le succès du film L’Odyssée de Christopher Nolan dépasse largement le box-office : les ventes du poème épique d’Homère ont progressé de 1400% sur les quatre premières semaines de juillet au Royaume-Uni, selon les données de l’institut NielsenIQ.

Une ruée sur toutes les traductions disponibles

Chez Waterstones, principale chaîne de librairies britannique, la traduction réalisée en 2017 par la spécialiste Emily Wilson a vu ses ventes bondir de plus de 1000% par rapport à 2025, une progression que la chaîne observe également sur l’ensemble des autres traductions disponibles. NielsenIQ relève par ailleurs des hausses significatives pour d’autres ouvrages liés à l’univers mythologique, dont L’Iliade, Circé de Madeline Miller et L’Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood. Sur Spotify, les recherches de traductions de l’œuvre d’Homère ont progressé de 310%.

En France, l’engouement se vérifie également en librairie. Selon les données NielsenIQ BookData relayées par Livres Hebdo, L’Odyssée de l’Odyssée, essai de Christophe Ono-dit-Biot paru en avril chez Grasset, s’est hissé en tête des ventes d’essais de la semaine avec plus de 11 000 exemplaires écoulés. Le Livre de poche indique de son côté que les ventes de sa propre édition de L’Odyssée ont été multipliées par quatre en juillet par rapport aux mois précédents.

Une adaptation qui divise les spécialistes de l’Antiquité

Ce succès commercial s’accompagne d’un débat plus vif chez les traducteurs et spécialistes de la mythologie grecque. Certains regrettent que le film adapte imparfaitement la richesse du texte original, tandis que d’autres saluent au contraire l’engouement suscité pour l’œuvre. Cet effet n’est pas inédit : en 2024 déjà, la sortie du film Le Comte de Monte-Cristo, porté par Pierre Niney, avait entraîné une hausse comparable des ventes du roman d’Alexandre Dumas.

Les éditeurs multiplient les publications pour accompagner ce regain d’intérêt, entre rééditions, réécritures et analyses du texte original. La maison Leduc doit ainsi publier le 24 septembre une édition illustrée et annotée de L’Odyssée au format beau livre.