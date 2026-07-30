Raoul Vaneigem est mort à 92 ans : l’un des plus grands inspirateurs de Mai 68 s’est éteint

Raoul Vaneigem, penseur libertaire belge et figure majeure de l’Internationale situationniste, est décédé à 92 ans à Barcelone. Son œuvre, particulièrement son 'Traité de savoir-vivre', a influencé Mai 68 et continue d'inspirer les mouvements de contestation et les réflexions contemporaines sur la liberté et l’émancipation individuelle.

Le philosophe, écrivain et penseur libertaire belge Raoul Vaneigem est mort à l’âge de 92 ans. Figure centrale de l’Internationale situationniste aux côtés de Guy Debord, il s’est éteint à Barcelone dans la nuit du 28 au 29 juillet. Son œuvre, marquée par une critique radicale de la société de consommation et une défense de la liberté individuelle, a profondément influencé les événements de Mai 68.

L’auteur du Traité de savoir-vivre qui a marqué une génération

Né le 21 mars 1934 à Lessines, en Belgique, Raoul Vaneigem étudie la philologie romane avant de rejoindre l’Internationale situationniste en 1961. Il devient rapidement l’un des principaux théoriciens de ce mouvement révolutionnaire qui entend dénoncer l’aliénation provoquée par la société marchande et le consumérisme. En 1967, il publie Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations. L’ouvrage rencontre un immense écho dans les milieux étudiants et intellectuels. Ses idées, tout comme celles développées par Guy Debord dans La Société du spectacle, nourrissent la contestation qui éclate quelques mois plus tard en Mai 68.

Une pensée libertaire restée fidèle à ses convictions

Après avoir quitté l’Internationale situationniste en 1970, Raoul Vaneigem poursuit une carrière d’écrivain et de philosophe. Il publie plusieurs dizaines d’ouvrages consacrés à l’émancipation individuelle, à la critique du pouvoir, aux hérésies médiévales ou encore à l’autogestion. Contrairement à d’autres figures de sa génération, il n’abandonne jamais ses convictions libertaires. Jusqu’à la fin de sa vie, il continue d’écrire et de défendre une société fondée sur la liberté, le plaisir de vivre et le refus de toutes les formes de domination.

Une influence qui dépasse largement Mai 68

Si son nom reste indissociable de Mai 68, l’influence de Raoul Vaneigem dépasse largement ce seul épisode historique. Plusieurs de ses formules sont devenues emblématiques et ont traversé les décennies, alimentant les réflexions de nombreuses générations de militants, d’intellectuels et d’écrivains. Son œuvre continue d’être étudiée dans les universités et demeure une référence incontournable pour comprendre l’histoire du situationnisme et des mouvements de contestation contemporains.

Une disparition saluée dans le monde intellectuel

L’annonce de son décès a suscité de nombreux hommages dans les milieux littéraires, philosophiques et libertaires. Éditeurs, auteurs et lecteurs ont salué la disparition d’un penseur qui, pendant près de soixante ans, n’a jamais cessé de défendre une vision profondément libre et critique de la société. Avec la mort de Raoul Vaneigem disparaît l’une des dernières grandes figures vivantes de l’Internationale situationniste et l’un des intellectuels qui ont le plus durablement marqué l’histoire des idées en Europe depuis la seconde moitié du XXᵉ siècle.