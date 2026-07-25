À Fontenoy-la-Joûte, 10 bouquinistes font vivre un village

En Meurthe-et-Moselle, le village de Fontenoy-la-Joûte compte 10 bouquinistes pour seulement 300 habitants, ce qui en fait l’un des huit villages du livre recensés en France. Ce pari lancé il y a trente ans dans une commune agricole alors en plein déclin a rencontré un succès immédiat.

Des granges désaffectées transformées en librairies

Derrière l’apparence d’un village lorrain traditionnel, avec son église et ses vieilles fermes, se cachent des centaines de milliers de livres d’occasion répartis du sol au plafond dans d’anciens bâtiments agricoles reconvertis. Chaque bouquiniste y a développé sa propre spécialité, qu’il s’agisse de romans, de livres d’histoire ou de bandes dessinées, à l’image de David Vitali, installé à L’Étable aux livres, qui propose des albums à partir de 1,50 euro.

Selon les anciens élus du village, la reconversion des fermes désaffectées en commerces de livres a permis d’ouvrir une nouvelle page pour cette commune agricole en perte de vitesse, en donnant une seconde vie à un bâti rural menacé de disparition.

Une résistance face à la vente en ligne

Si le nombre de bouquinistes a diminué au fil des ans, passant d’une vingtaine à une dizaine aujourd’hui, les professionnels installés à Fontenoy-la-Joûte continuent de miser sur l’expérience physique de la recherche en rayon, à rebours des habitudes de consommation en ligne. Selon une étude du Centre national du livre citée sur place, plus d’un tiers des lecteurs français achètent aujourd’hui leurs ouvrages dans des librairies d’occasion ou des brocantes.

Le village figure aux côtés de Bécherel, en Ille-et-Vilaine, et de Montolieu, dans l’Aude, parmi les pionniers français de ce concept de village du livre, né au Pays de Galles dans les années 1960 et depuis dupliqué sur les cinq continents.