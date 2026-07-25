Insolite - Carrefour affiche une promotion de un centime sur des abricots : 2,68€ au lieu de 2,69€

Une promotion insolite chez Carrefour en Île-de-France affiche une remise d'un centime sur un kilo d'abricots, le prix passant de 2,69€ à 2,68€. Cette offre, largement moquée sur les réseaux sociaux, soulève des interrogations quant à sa légitimité, sans explication officielle de la part du distributeur sur sa nature.

Une offre particulièrement dérisoire a été repérée dans un magasin Carrefour d’Île-de-France. Un kilo d’abricots français était vendu 2,68€ au lieu de 2,69€, soit une remise immédiate de seulement un centime. La photographie publiée par L’Œil Grande Conso et @Dauvers70 montre l’affiche installée directement au-dessus des cagettes d’abricots.

Un centime de remise affiché en grand

Le panneau promotionnel reprend les codes classiques utilisés dans les rayons de grande distribution. L’ancien prix de 2,69€ est barré, tandis que le nouveau tarif de 2,68€ le kilo apparaît en très gros caractères rouges. En haut de l’affiche, Carrefour précise clairement le montant de la réduction : « 0,01€ de remise immédiate ». Les fruits sont présentés comme étant d’origine française. L’offre était valable du mardi 21 au samedi 25 juillet 2026. Aucun doute n’est possible sur le calcul : le prix a bien diminué de un centime.

Il fallait acheter 100 kilos pour économiser un euro

Pour chaque kilo d’abricots acheté, le client économisait donc 0,01€. Il fallait acheter 10 kilos pour obtenir 10 centimes de réduction et 100 kilos pour économiser un euro. Pour une quantité plus courante, l’avantage devenait quasiment invisible. Sur 500 grammes d’abricots, la baisse théorique représentait seulement un demi-centime, avant l’arrondi appliqué au montant final. Le prix payé pouvait donc rester identique pour certains petits achats, malgré la promotion annoncée dans le rayon.

Rien sur l’affiche ne permet de conclure à une erreur. Le prix barré et le nouveau tarif correspondent exactement à la remise annoncée.

Une offre massivement moquée

La photographie a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Les internautes ont surtout réagi à l’écart entre la taille de l’affiche et la faiblesse de la réduction. Le nouveau prix de 2,68€ occupait une grande partie du panneau, comme pour une baisse importante, alors que l’ancien tarif n’était supérieur que d’un centime. Le magasin concerné n’a pas été identifié précisément. Carrefour n’a pas expliqué publiquement si cette remise provenait d’une décision locale, d’un ajustement automatique des tarifs ou d’une opération préparée à plus grande échelle.