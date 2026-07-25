Tour de France : Carapaz triomphe à l’Alpe d’Huez, Del Toro fait exploser le rêve de podium de Seixas

Richard Carapaz triomphe à l’Alpe d’Huez lors de la 20e étape du Tour de France, renforçant sa position au classement du meilleur grimpeur. Isaac Del Toro devance Paul Seixas, qui échoue à accéder au podium, tandis que Tadej Pogacar maintient sa position de leader avant l’arrivée finale à Paris.

Richard Carapaz a remporté la 20e étape du Tour de France, ce samedi, au terme d’une journée monumentale entre Le Bourg-d’Oisans et l’Alpe d’Huez. L’Équatorien s’est imposé en 4h59’39’’, avec 26s d’avance sur Remco Evenepoel et 31s sur Sepp Kuss. Tadej Pogacar a parfaitement maîtrisé la course tandis que Paul Seixas, lâché après une attaque d’Isaac Del Toro dans le col de Sarenne, a laissé filer ses dernières chances de podium.

Carapaz conquiert l’étape reine

Les coureurs ont dû affronter 170,9km et près de 5 600 mètres de dénivelé positif, avec l’enchaînement de la Croix de Fer, du Télégraphe, du Galibier et du col de Sarenne avant l’arrivée à l’Alpe d’Huez. Une succession de difficultés qui a rapidement fait exploser le peloton et placé les grimpeurs aux avant-postes.

Déjà vainqueur deux jours plus tôt à Orcières-Merlette, Richard Carapaz a encore passé une grande partie de la journée dans l’échappée. Le coureur d’EF Education-EasyPost a accumulé les points dans les ascensions, notamment au sommet du Galibier, assurant définitivement sa victoire au classement du meilleur grimpeur.

Sepp Kuss a tenté de partir seul dans le col de Sarenne. L’Américain a creusé un écart sur Carapaz, mais deux chutes dans la descente ont stoppé son offensive. Carapaz l’a dépassé à moins de 6km de l’arrivée et a conservé suffisamment d’avance dans les derniers kilomètres pour décrocher une nouvelle victoire de prestige.

Remco Evenepoel a terminé très fort. Le Belge s’est détaché du groupe des favoris dans la dernière montée, a repris Kuss et a échoué à 26s de Carapaz. Malgré ses deux chutes, Kuss a sauvé la troisième place de l’étape, à 31s du vainqueur.

Del Toro répond à Seixas et le fait craquer

Paul Seixas abordait cette dernière étape de montagne avec seulement 24s de retard sur Isaac Del Toro, troisième du classement général et porteur du maillot blanc. Le Français pouvait encore espérer monter sur le podium et reprendre la tunique de meilleur jeune au Mexicain.

Decathlon-CMA CGM a durci la course dans le col de Sarenne. Nicolas Prodhomme puis Matthew Riccitello ont imposé un rythme soutenu pour préparer une attaque de Seixas. Le Français a essayé d’accélérer à environ 20km de l’arrivée, mais son mouvement n’a pas déstabilisé Del Toro.

Le Mexicain a immédiatement contre-attaqué. Seixas n’a pas réussi à prendre sa roue et a lâché à 18km de l’arrivée. En quelques minutes, son retard a dépassé les 40s. Del Toro a ainsi repoussé son principal rival et protégé sa troisième place au classement général.

Pogacar roule pour protéger le podium d’UAE

Tadej Pogacar n’a pas cherché une sixième victoire d’étape. Le maillot jaune a longtemps roulé à l’avant du groupe des favoris afin de contrôler les attaques et de soutenir Isaac Del Toro. Le Slovène a accompagné son coéquipier lorsque Seixas a été distancé, puis a tenté de le ramener après son passage difficile dans les derniers kilomètres.

Pogacar conserve largement la tête du Tour avant l’arrivée à Paris. Remco Evenepoel reste deuxième, tandis que Del Toro verrouille la troisième place et le maillot blanc. Paul Seixas demeure quatrième. Le Français de 19 ans échoue au pied du podium après avoir longtemps menacé le Mexicain durant cette dernière semaine.

Carapaz repart avec l’étape et le maillot à pois

Richard Carapaz réalise une fin de Tour exceptionnelle. Après son succès à Orcières-Merlette, sa troisième place vendredi lors de la première arrivée à l’Alpe d’Huez et sa prise du maillot à pois, l’Équatorien remporte l’étape reine et sécurise définitivement le classement de la montagne.

À la veille de l’arrivée finale, les principaux verdicts sont désormais connus. Pogacar se dirige vers une nouvelle victoire au Tour de France, Evenepoel tient la deuxième place, Del Toro complète le podium et Carapaz ramènera le maillot à pois à Paris. Pour Paul Seixas, la dernière bataille alpine s’est achevée par une quatrième place au général, au terme d’un premier Tour de France conclu parmi les meilleurs grimpeurs du peloton.