Tour de France : Pogacar s’impose, Seixas prend le maillot blanc et se rapproche du podium

Tadej Pogacar a remporté ce samedi la 14e étape du Tour de France 2026, disputée sur 155,3 kilomètres entre Mulhouse et Le Markstein-Fellering. Le Slovène a attaqué dans les pentes les plus raides du col du Haag, à 1 500 mètres du sommet et à 7,4 kilomètres de l’arrivée, avant de s’imposer seul. Il décroche sa quatrième victoire sur cette édition et porte son avance au classement général à 4mn30s sur Jonas Vingegaard.

Une étape sans répit dans les Vosges

La journée proposait une succession d’ascensions avec le Grand Ballon, le col du Page, le Ballon d’Alsace et, pour terminer, le col du Haag. Cette dernière montée, longue de 11,2 kilomètres, comprenait plusieurs passages au-delà de 10% et une portion très étroite aménagée sur une ancienne voie forestière. Son sommet était situé à environ six kilomètres de l’arrivée au Markstein.

Une échappée solide s’est formée avec Richard Carapaz, Valentin Paret-Peintre, Ben Healy, Einer Rubio ainsi que Tobias et Anders Halland Johannessen. Paret-Peintre a profité des différentes ascensions pour engranger des points au classement de la montagne, tandis que Carapaz a poursuivi son offensive jusque dans le col du Haag. L’Équatorien a finalement été repris à 2,5 kilomètres du sommet après avoir longtemps résisté au retour des favoris. Il a reçu le prix de la combativité.

Pidcock craque, Evenepoel cède du terrain

À l’approche de la dernière ascension, le rythme imposé par les équipes des favoris a rapidement réduit le groupe du maillot jaune. Tom Pidcock, quatrième du classement général au départ de Mulhouse, a été distancé à 14 kilomètres de l’arrivée. Lenny Martinez et Mattias Skjelmose ont également lâché prise, puis Remco Evenepoel a perdu le contact lorsque la pente s’est durcie.

Florian Lipowitz et Paul Seixas ont tenté d’accélérer, sans réussir à faire immédiatement la différence. Jonas Vingegaard a ensuite pris la tête du groupe, avec Pogacar placé dans sa roue. Devant eux, l’avance de Carapaz s’est réduite jusqu’à la jonction.

L’attaque décisive de Pogacar

Pogacar a choisi la partie la plus difficile du col du Haag pour passer à l’offensive. À 1 500 mètres du sommet, sur une pente proche de 12%, le porteur du maillot jaune a brusquement accéléré. Vingegaard a essayé de suivre pendant quelques secondes, avant de céder. Le Slovène a basculé seul au sommet avec 21s d’avance sur Vingegaard et Seixas. Il a ensuite prolongé son effort sur les derniers kilomètres, malgré une route devenue plus roulante. Son avance a continué de grandir jusqu’à l’arrivée.

Seixas résiste à Vingegaard et monte sur le podium de l’étape

Derrière Pogacar, Paul Seixas a réussi à revenir sur Jonas Vingegaard dans la dernière partie de l’ascension. Isaac Del Toro, un temps distancé, a également rejoint les deux hommes à environ 3,5 kilomètres de l’arrivée. Pogacar a finalement franchi la ligne en 4h00mn07s. Del Toro a réglé le sprint des poursuivants pour prendre la deuxième place à 38s, juste devant Seixas, crédité du même temps. Vingegaard a terminé quatrième à 44s, devant Evenepoel à 48s. Juan Ayuso et Florian Lipowitz ont suivi à 50s, tandis que Carapaz a pris la huitième place à 1mn18s. Tobias Halland Johannessen et Mattias Skjelmose ont complété les dix premières places à 1mn40s.

Pogacar possède désormais 4mn30s d’avance

Grâce à cette nouvelle victoire, Pogacar reste solidement installé en tête du Tour avec un temps total de 51h18mn28s. Jonas Vingegaard conserve la deuxième place, mais pointe désormais à 4mn30s. Remco Evenepoel reste troisième à 5mn04s après avoir encore concédé du terrain dans le final.

Paul Seixas réalise la meilleure opération derrière le maillot jaune. Le Français remonte au quatrième rang à 5mn19s et ne compte plus que 15s de retard sur Evenepoel. Il devance désormais Juan Ayuso, cinquième à 5mn22s, et s’empare du maillot blanc de meilleur jeune pour seulement trois secondes devant l’Espagnol. Florian Lipowitz occupe la sixième place à 5mn44s, devant Isaac Del Toro à 5mn50s. Mattias Skjelmose remonte au huitième rang à 7mn35s. Tom Pidcock, qui occupait encore la quatrième place au départ de l’étape, recule au neuvième rang à 7mn59s. Lenny Martinez complète le Top 10 à 8mn25s.

Quatrième victoire et 25e succès sur le Tour

Pogacar signe sa quatrième victoire d’étape depuis le départ de Barcelone et la 25e de sa carrière sur le Tour de France. Il renforce également sa première place au classement de la montagne avec 52 points, devant Valentin Paret-Peintre, crédité de 43 points, et Richard Carapaz, qui en compte 38. La course restera en montagne dimanche avec la 15e étape entre Champagnole et le Plateau de Solaison. Une nouvelle arrivée difficile attend les favoris avant la deuxième journée de repos.