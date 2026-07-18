Mondial – L’élimination des Bleus pourrait coûter 6 millions d’euros à M6

La défaite de l’équipe de France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026 ne constitue pas seulement un échec sportif. Elle représente également un lourd manque à gagner pour M6. Privée des Bleus lors du match le plus attendu et le plus cher de la compétition, la chaîne pourrait perdre entre 5 et 6 millions d’euros de recettes publicitaires par rapport au scénario d’une qualification française.

Une finale sans la France beaucoup moins rentable

M6 diffusera bien la finale Espagne-Argentine, dimanche à 21h, en direct du MetLife Stadium, dans le New Jersey. Mais sans Kylian Mbappé et ses partenaires, la valeur commerciale de la rencontre chute fortement sur le marché français. Le manque à gagner de 5 à 6 millions d’euros correspond à la différence entre les revenus publicitaires attendus avec les Bleus en finale et ceux que devrait générer une affiche entre deux sélections étrangères. Il ne s’agit donc pas d’une amende ou d’une somme directement déboursée par M6, mais de recettes supplémentaires sur lesquelles la chaîne ne pourra plus compter.

Des spots publicitaires divisés par plus de deux

La grille commerciale préparée avant le Mondial montre l’importance financière d’une finale disputée par l’équipe de France. Un spot de 20 secondes diffusé pendant une pause fraîcheur devait être facturé jusqu’à 425 000 euros bruts avec les Bleus, contre 250 000 euros sans eux. L’écart devient encore plus spectaculaire dans l’hypothèse d’une prolongation suivie d’une séance de tirs au but. Le spot placé entre ces deux périodes pouvait atteindre 500 000 euros avec la France en finale. Sans les Bleus, son tarif tombe à 220 000 euros. Ces montants correspondent à des tarifs bruts, avant les éventuelles remises commerciales accordées aux annonceurs. La présence de la sélection française aurait également permis à M6 de vendre plus cher les écrans précédant le match, ceux de la mi-temps, les pauses fraîcheur et les publicités diffusées après le coup de sifflet final. L’audience attendue aurait été nettement supérieure et les annonceurs auraient été plus nombreux à vouloir apparaître autour de la rencontre.

France-Espagne avait pourtant offert un record à M6

Avant cette mauvaise nouvelle financière, M6 avait réalisé une audience exceptionnelle grâce aux Bleus. La demi-finale France-Espagne, remportée 2-0 par la Roja, a rassemblé 20,244 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 73,1% du public. Un pic à 22,24 millions de personnes a été enregistré à 21h50. Il s’agit de la meilleure audience de l’année 2026 à la télévision française et de la plus forte audience obtenue par un match depuis la Coupe du monde 2022. Sur beIN Sports, la rencontre a également réuni 878 000 abonnés en moyenne, avec un pic supérieur au million. Cette demi-finale a généré un chiffre d’affaires publicitaire brut estimé à 14,9 millions d’euros pour M6. Au total, 65 spots appartenant à 58 annonceurs différents ont été diffusés autour et pendant la rencontre.

Un investissement estimé à près de 120 millions d’euros

M6 joue très gros avec cette Coupe du monde. Le groupe a acquis les droits en clair de 54 des 104 rencontres du tournoi pour un montant estimé à près de 120 millions d’euros, sans compter les frais de production et le dispositif déployé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La chaîne avait envisagé de revendre une partie de ces rencontres avant de décider de conserver l’intégralité de son lot. Celui-ci comprenait notamment tous les matchs de l’équipe de France, les principales affiches de la phase de groupes, les demi-finales, la petite finale et la finale.Le parcours des Bleus jusqu’en demi-finale a évité à M6 le scénario financier le plus défavorable. Une élimination dès les premiers tours aurait fait disparaître plusieurs soirées publicitaires particulièrement lucratives. Mais une qualification pour la finale aurait permis à la chaîne de récupérer plusieurs millions d’euros supplémentaires et de réduire davantage le coût total de l’opération.

Le jackpot s’est arrêté aux portes de la finale

Les Bleus ont donc offert à M6 des audiences considérables pendant plus d’un mois, mais leur élimination face à l’Espagne a privé la chaîne de la soirée la plus rentable du tournoi. La finale Espagne-Argentine devrait encore réunir plusieurs millions de téléspectateurs, sans pouvoir atteindre la puissance commerciale d’une finale avec l’équipe de France. Pour M6, la Coupe du monde 2026 restera ainsi un immense succès d’audience, mais son bilan financier sera alourdi par ces 5 à 6 millions d’euros de recettes publicitaires qui se sont envolés avec la défaite des Bleus.