Bordeaux : cinq nouvelles mises en examen dans l’affaire des viols collectifs filmés en milieu libertin

L’enquête sur les viols collectifs filmés dans le milieu libertin a connu un nouveau développement avec la mise en examen de cinq hommes supplémentaires, portant à 19 le nombre total de personnes poursuivies. Selon le parquet de Bordeaux, l’information judiciaire a également permis d’identifier six victimes, dont cinq se sont constituées parties civiles. Les faits présumés portent sur des viols en réunion accompagnés d’actes de torture et de barbarie.

L’affaire a été révélée en 2023 après la plainte d’une femme accusant son ancien compagnon d’avoir organisé des viols collectifs avec d’autres hommes qu’il invitait. Au fil des investigations, plusieurs anciennes compagnes du principal suspect ont déclaré avoir subi des faits similaires. Les enquêteurs ont procédé à plusieurs vagues d’interpellations en 2025, conduisant à la mise en examen successive de nombreux suspects.

Des vidéos au cœur de l’enquête

Les investigations reposent notamment sur l’exploitation de dizaines de vidéos découvertes au domicile du principal mis en cause, un homme travaillant dans la maintenance. Selon le parquet, ces enregistrements montrent l’absence de consentement des victimes, certaines images faisant apparaître des hurlements de douleur. Le principal suspect a reconnu les pratiques filmées, tout en contestant leur qualification pénale de viol.

L’analyse de ces vidéos a également permis aux enquêteurs d’identifier de nombreux participants potentiels ainsi que plusieurs lieux où les faits auraient été commis, notamment au domicile du suspect, dans des clubs libertins de la métropole bordelaise, mais aussi sur la voie publique à Bordeaux, dans l’Hérault et dans le Gard. Les personnes mises en examen pour viols avec actes de torture et de barbarie encourent la réclusion criminelle à perpétuité.