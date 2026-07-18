Venise : affrontements lors d’une manifestation contre le yacht de l’ambassadeur américain

Des tensions ont éclaté vendredi à Venise lors d’une manifestation organisée contre la présence du Boardwalk, le méga-yacht de Tilman Fertitta, ambassadeur des États-Unis en Italie. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans la cité lagunaire pour dénoncer la politique américaine au Moyen-Orient et la venue du navire, tentant de s’en approcher malgré un important dispositif de sécurité. De brefs affrontements ont opposé certains manifestants aux forces de l’ordre déployées autour du yacht.

Long de 117 mètres et battant pavillon des îles Caïmans, le Boardwalk est arrivé à Venise après avoir fait escale dans plusieurs ports italiens dans le cadre des célébrations du 250ᵉ anniversaire de l’indépendance des États-Unis. Le navire était escorté par des vedettes et des scooters des mers de la police italienne afin d’assurer sa sécurité.

Une visite critiquée par l’opposition italienne

La présence du yacht suscite également des critiques sur le plan politique. Plusieurs députés de l’opposition dénoncent le coût des importants moyens de sécurité mobilisés pour accompagner cette tournée diplomatique, estimant que ces dépenses sont supportées par les contribuables italiens. Ils reprochent notamment le déploiement de nombreuses unités de police et de garde-côtes à chacune des escales du navire.

À l’origine de la manifestation, une association locale a dénoncé ce qu’elle considère comme une démonstration de puissance et de luxe incompatible avec les difficultés rencontrées par les habitants de Venise. Les organisateurs ont comparé cette visite au mariage du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, organisé dans la ville l’an dernier, estimant qu’il s’agit d’un nouvel épisode illustrant les tensions entre le tourisme de luxe et les préoccupations des habitants confrontés à la hausse du coût de la vie et du logement.