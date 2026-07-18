Christopher Nolan repousse les limites de l’IMAX avec son grandiose « L’Odyssée »

Avec « L’Odyssée », Christopher Nolan franchit une nouvelle étape dans son utilisation de la technologie IMAX. Le réalisateur britannico-américain a choisi de tourner intégralement cette adaptation du récit d’Homère avec ces caméras grand format, une première pour un long-métrage de fiction. Il assure que cette évolution technique permet d’obtenir des images d’une précision exceptionnelle, tout en offrant une immersion inédite dans le voyage mythologique d’Ulysse.

Des caméras IMAX adaptées aux scènes les plus intimes

Depuis plusieurs années, Christopher Nolan considère l’IMAX comme bien plus qu’un simple outil spectaculaire. Déjà utilisé dans « The Dark Knight », « Interstellar », « Dunkerque », « Tenet » ou encore « Oppenheimer », ce format est devenu une véritable signature visuelle du cinéaste. Mais pour « L’Odyssée », il voulait aller plus loin en conservant cette technologie jusque dans les scènes de dialogue et les moments les plus rapprochés entre les personnages.

Jusqu’ici, les caméras IMAX argentiques présentaient un obstacle majeur : leur fonctionnement était particulièrement bruyant, rendant difficile l’enregistrement direct des conversations entre acteurs. Dans un entretien accordé à France Culture, Christopher Nolan explique qu’un important travail d’ingénierie a été nécessaire pour concevoir des appareils plus silencieux. Des systèmes d’isolation sonore ont progressivement été développés afin de permettre de filmer les échanges entre Ulysse et Pénélope au plus près des visages, une première selon le réalisateur.

Grâce à ces améliorations, Nolan estime avoir obtenu « des images magnifiques, extrêmement nettes ». Pour lui, l’IMAX reste le format qui se rapproche le plus de la perception humaine, notamment grâce à la taille exceptionnelle de son négatif 70 mm, qui offre une profondeur et un niveau de détail supérieurs aux formats classiques.

Une technologie devenue le langage cinématographique de Nolan

Le cinéaste raconte avoir découvert l’IMAX lorsqu’il était adolescent, en regardant des documentaires projetés dans ce format. Il s’était alors demandé pourquoi cette technologie n’était pas davantage utilisée pour les grandes productions hollywoodiennes. Plusieurs années plus tard, il en a fait un élément central de sa mise en scène.

Le tournage de « L’Odyssée » représente ainsi l’aboutissement d’une évolution commencée en 2008 avec « The Dark Knight », dont certaines séquences avaient été captées en IMAX. Depuis, Nolan a progressivement élargi son usage du procédé : les paysages spatiaux d’« Interstellar », les combats aériens de « Dunkerque » ou encore les explosions et portraits rapprochés d’« Oppenheimer » ont chacun exploité les capacités immersives de ce format.

Pour cette nouvelle fresque inspirée d’Homère, avec Matt Damon dans le rôle d’Ulysse et un casting réunissant notamment Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson et Charlize Theron, le réalisateur voulait que le spectateur ait la sensation d’être embarqué directement dans l’épopée. Il affirme que pour ressentir la présence du navire d’Ulysse ou l’ampleur des paysages traversés par le héros grec, l’IMAX constitue « le format à utiliser ».

Si le film bénéficie d’une projection classique dans de nombreuses salles, certaines exploitations permettent de retrouver une partie de l’expérience voulue par Nolan, notamment les projections en pellicule 70 mm dans des salles équipées. Le réalisateur continue ainsi de défendre une vision du cinéma où la grandeur de l’image et l’expérience collective en salle restent irremplaçables face aux écrans domestiques.