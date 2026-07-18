EDF : les syndicats appellent à la grève contre la remise en cause du tarif préférentiel des agents

Les principales organisations syndicales de la branche énergie ont appelé à une journée nationale de grève le 15 septembre pour protester contre le projet de réforme du « tarif agent », l’avantage permettant aux salariés et retraités des entreprises électriques et gazières de bénéficier de tarifs préférentiels sur l’électricité et le gaz. Cette mobilisation intervient après la publication d’un rapport de la Cour des comptes, qui estime que ce dispositif représente un « coût démesuré » pour EDF et appelle à sa réforme.

Selon la juridiction financière, cet avantage en nature a représenté plus de 700 millions d’euros pour le groupe EDF en 2024. Elle souligne également que son maintien après le départ à la retraite génère des engagements sociaux évalués à 3,9 milliards d’euros. Le gouvernement envisage désormais de revoir les modalités de cet avantage afin de se conformer aux recommandations de la Cour des comptes, une évolution qui devrait être actée par un futur arrêté ministériel.

Les syndicats dénoncent une remise en cause du statut des électriciens

Les quatre fédérations représentatives du secteur (CGT, CFE-CGC, CFDT et FO) dénoncent une attaque contre un acquis historique du statut des électriciens et gaziers. Elles estiment que cet avantage compense des niveaux de rémunération parfois inférieurs à ceux pratiqués dans d’autres secteurs et rappellent qu’il concerne aussi bien les salariés d’EDF que ceux d’Enedis, de GRDF, d’Engie ou encore des entreprises locales de distribution.

La Cour des comptes recommande de réduire progressivement cet avantage, notamment en plafonnant les volumes d’énergie bénéficiant du tarif préférentiel et en réévaluant son traitement fiscal et social. Elle estime que les bénéficiaires paient aujourd’hui moins de 2 % des tarifs moyens acquittés par les consommateurs, une évaluation contestée par les syndicats. De son côté, le gouvernement assure vouloir engager cette réforme dans le cadre d’un dialogue social, tandis que la direction d’EDF rappelle que le tarif agent demeure un élément important du pacte social auquel les salariés restent particulièrement attachés.