Alsace : l’International Space University placée en liquidation judiciaire

L’International Space University (ISU), établissement privé spécialisé dans les métiers du spatial et installé depuis plus de trente ans à Illkirch-Graffenstaden, près de Strasbourg, a été placée en liquidation judiciaire. Le tribunal de Strasbourg a constaté l’impossibilité pour l’université de faire face à ses dépenses courantes, notamment le paiement des salaires, des loyers et des fournisseurs. La décision entraîne le licenciement d’une vingtaine de salariés et laisse les étudiants inscrits aux formations d’été dans l’attente d’éventuels remboursements de leurs frais d’inscription.

Selon l’Eurométropole de Strasbourg, propriétaire du campus, l’établissement accumulait également près de 96 000 euros d’impayés. Deux offres de reprise, dont une portée par des salariés, ont été examinées par la justice, mais aucune n’a été jugée suffisamment solide pour assurer la pérennité de l’école. Depuis plusieurs mois, des inquiétudes pesaient déjà sur la situation financière de l’ISU.

Une référence mondiale fragilisée par ses difficultés financières

Fondée en 1987 à Boston avant de s’installer en Alsace en 1995, l’International Space University est devenue une référence internationale dans la formation aux métiers du spatial. L’établissement proposait des cursus multidisciplinaires associant sciences, ingénierie, droit, économie et management appliqués au secteur spatial. Son financement reposait principalement sur les frais de scolarité et sur le soutien de partenaires tels que la NASA, l’Agence spatiale européenne (ESA) et plusieurs industriels.

L’université revendique un réseau de plus de 6 000 anciens élèves, parmi lesquels figurent des astronautes, des dirigeants d’agences spatiales et des entrepreneurs du secteur. Les astronautes Jessica Meir et Sophie Adenot, actuellement membres de l’équipage de la Station spatiale internationale (ISS), comptent notamment parmi ses diplômés. L’Eurométropole de Strasbourg étudie désormais l’avenir du campus, tandis que plusieurs anciens responsables et diplômés tentent de préserver une partie des activités de cette institution emblématique du secteur spatial.