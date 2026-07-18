SWISSto12 lève 70 millions de dollars en série C pour financer son expansion multi-orbites

La société spatiale suisse SWISSto12 a bouclé un tour de table de série C d’un montant de 70 millions de dollars américains, destiné à répondre à une demande croissante dans le secteur des satellites multi-orbites.

SWISSto12 vient de finaliser une levée de fonds de série C atteignant 70 millions de dollars américains. Ce financement doit permettre à l’entreprise helvétique de faire face à l’accélération de la demande sur le marché des constellations et architectures multi-orbites.

Fondée en Suisse, SWISSto12 s’est imposée dans la fabrication de composants et de satellites par impression 3D, une technologie qui réduit les coûts et les délais de production. La société compte parmi ses clients des opérateurs institutionnels et commerciaux à l’échelle internationale.

Ce nouveau tour de table porte à un niveau significatif le total des capitaux levés par l’entreprise, qui entend accélérer sa capacité industrielle pour répondre aux commandes en cours et à venir dans un secteur spatial européen en pleine recomposition.