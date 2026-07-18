Israël ordonne la saisie de nouvelles terres palestiniennes en Cisjordanie

Les autorités israéliennes ont ordonné la confiscation de plus de 16 500 dounams de terres palestiniennes près de Ramallah, à des fins militaires déclarées. Un rapport de mi-année recense quarante ordres similaires depuis le début de 2026.

L’ordre de confiscation porte sur 16 577 dounams (environ 4 hectares) situés dans le village de Dura al-Qar’, au nord-est de Ramallah et d’Al-Bireh. Les autorités israéliennes invoquent des raisons militaires et ont fixé la durée de validité de cet ordre jusqu’à fin 2028.

Selon la Commission de résistance à la colonisation et au mur, la mesure vise une bande de terrain de 2 076 mètres qui encercle la colonie de Beit El sur trois côtés.

Le rapport de mi-année 2026 de cette même commission dresse un bilan plus large : quarante ordres de saisie militaire ont été émis depuis janvier, ciblant au total 611 dounams de terres appartenant à des Palestiniens. Ces décisions ont conduit à la création de quatre zones tampons autour de colonies israéliennes, à la construction de seize routes sécurisées, ainsi qu’à l’établissement de douze sites militaires et d’autres infrastructures à usage militaire.