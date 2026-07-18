Pakistan et Koweït négocient un pacte de défense élargi contre coopération énergétique

Islamabad et Koweït City sont engagés dans des discussions pour étendre leur accord de défense bilatéral, en échange d’une coopération énergétique et d’investissements koweïtiens. Les négociations en sont encore à leurs débuts, selon cinq sources proches du dossier.

Le Pakistan cherche à approfondir ses liens militaires avec le Koweït dans le cadre de pourparlers qui incluent des contreparties en matière d’énergie et d’investissements. Cinq sources ayant connaissance des discussions ont confirmé l’existence de ces négociations, tout en soulignant leur caractère préliminaire.

L’une de ces sources a averti que les tensions accrues entre les États-Unis et l’Iran pourraient compliquer la progression des discussions. Le contexte régional reste donc une variable susceptible de peser sur l’issue des négociations.

Aucun calendrier ni détail sur la nature précise des engagements militaires envisagés n’a été rendu public à ce stade.