Mondial – La FIFA limite à 17 minutes la mi-temps de la finale malgré le show Shakira, Madonna et Justin Bieber

La mi-temps de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine ne durera pas 30 minutes. La FIFA a fixé, en théorie, sa durée maximale à 17 minutes, soit seulement deux minutes de plus que l’interruption habituelle d’un match de football. Les prestations de Shakira, Madonna et Justin Bieber devront tenir dans un spectacle musical particulièrement resserré au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

11 minutes de spectacle pour trois stars mondiales

Sur les 17 minutes accordées entre les deux périodes, 11 seront consacrées aux prestations musicales. Shakira, Madonna et Justin Bieber disposeront donc d’un temps limité pour se produire devant les spectateurs du stade et les centaines de millions de téléspectateurs attendus à travers le monde. La programmation de trois artistes d’une telle renommée avait fait naître l’hypothèse d’une mi-temps largement prolongée, pouvant dépasser la demi-heure. La FIFA a finalement retenu un format très court afin de limiter l’interruption du match et de préserver les conditions sportives de cette finale entre l’Espagne et l’Argentine. Le spectacle devra être conçu pour permettre des enchaînements rapides entre les artistes. Les entrées sur scène, les changements de décor et les transitions musicales seront réduits au minimum afin de respecter le chronométrage imposé.

Six minutes pour installer et retirer la scène

Les six minutes restantes seront utilisées pour monter puis démonter les installations nécessaires au spectacle. Les équipes techniques devront intervenir en quelques instants sur la pelouse du MetLife Stadium avant de libérer entièrement le terrain pour le retour des joueurs. Cette période servira également à arroser la pelouse. L’état du terrain constitue l’une des préoccupations de la sélection espagnole avant la finale. Lors de plusieurs rencontres disputées dans cette enceinte pendant la compétition, la pelouse est apparue particulièrement sèche et plus lente qu’à l’habitude. L’arrosage effectué pendant la mi-temps doit permettre d’améliorer la circulation du ballon et d’éviter que la pelouse ne se dégrade après l’installation de la scène et le passage des équipes techniques.

Une interruption seulement deux minutes plus longue

La durée habituelle d’une mi-temps est de 15 minutes. L’extension accordée pour la finale restera donc très limitée, malgré l’organisation d’un spectacle musical inédit par son ampleur et par le nombre de vedettes annoncées. La FIFA a communiqué cette organisation aux fédérations espagnole et argentine afin que les deux sélections puissent préparer précisément leur retour sur le terrain. Les joueurs ne resteront pas longtemps dans les vestiaires et devront respecter un programme proche de celui appliqué pendant les autres rencontres de la Coupe du monde. Les entraîneurs disposeront de quelques minutes supplémentaires pour effectuer leurs ajustements tactiques, faire le point sur l’état physique de leurs joueurs et préparer d’éventuels changements. Le déroulement sportif de la finale ne sera donc pas profondément bouleversé par le spectacle.

Deux pauses fraîcheur maintenues pendant la rencontre

Les pauses d’hydratation resteront également au programme. Deux interruptions sont prévues, l’une au milieu de la première période et l’autre au milieu de la seconde. Ces pauses ont été régulièrement utilisées pendant la Coupe du monde 2026 en raison des températures élevées enregistrées sur une grande partie des rencontres. Elles permettent aux joueurs de s’hydrater et aux staffs médicaux de surveiller leur état physique. La finale Espagne-Argentine conservera ainsi le même dispositif, indépendamment du spectacle organisé à la mi-temps. Le match pourra être interrompu à deux reprises avant même de prendre en compte la pause de 17 minutes entre les deux périodes.

Un défi technique chronométré à la seconde

L’organisation devra réaliser en 17 minutes l’installation de la scène, les prestations de trois artistes internationaux, le démontage complet du dispositif et l’arrosage du terrain. Chaque étape sera chronométrée afin d’éviter tout retard dans la reprise de la rencontre. Le MetLife Stadium accueillera ainsi une finale mêlant enjeu sportif et spectacle musical mondial, sans transformer la mi-temps en interruption prolongée. Après 11 minutes de show et six minutes d’opérations techniques, les joueurs espagnols et argentins devront reprendre leur duel pour le titre mondial.