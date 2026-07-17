— Mondial : M6 lance une soirée exceptionnelle dès 19h15 pour la finale Espagne-Argentine

M6 déploiera un dispositif spécial dimanche pour accompagner la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine. La chaîne prendra l’antenne dès 19h15, soit plus de 1h 30 avant le coup d’envoi prévu à 20h50 au MetLife Stadium de New York. Analyses, invités, reportages, cérémonie de clôture, spectacle de la mi-temps et remise du trophée rythmeront cette dernière soirée du Mondial. Le match sera diffusé gratuitement et en direct sur M6 et M6+. Xavier Domergue et Benoît Cheyrou assureront les commentaires de cette finale très attendue entre les deux dernières équipes encore en course pour le titre mondial.

Une prise d’antenne dès 19h15 autour d’Ophélie Meunier

La soirée débutera avec une édition spéciale du Mag, présentée par Ophélie Meunier. Elle sera entourée de Smaïl Bouabdellah, Laure Lepailleur, SoAnne, Ludovic Guilly et Johan Djourou pour accompagner les téléspectateurs jusqu’au coup d’envoi. L’émission reviendra sur le parcours de l’Espagne et de l’Argentine, les derniers préparatifs des deux sélections et l’ambiance autour du MetLife Stadium. Des analyses, des invités et des reportages permettront également de présenter les enjeux sportifs de cette finale et les dernières informations avant l’entrée des joueurs sur la pelouse. Les équipes de reportage seront mobilisées pendant tout le week-end pour suivre les coulisses de la compétition, recueillir les réactions des supporters et raconter les dernières heures de cette Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La cérémonie de clôture diffusée avant la finale

M6 retransmettra également la cérémonie de clôture organisée avant le match. Ce rendez-vous marquera officiellement la fin de plusieurs semaines de compétition et précédera l’arrivée des deux finalistes sur le terrain. La chaîne prolongera son dispositif pendant toute la rencontre, jusqu’à la remise du trophée au nouveau champion du monde. Les réactions des joueurs, les célébrations sur la pelouse et les dernières images du tournoi seront intégrées à cette soirée spéciale.

Justin Bieber, Madonna, Shakira et BTS annoncés pour le show de la mi-temps

La finale sera également marquée par l’organisation du premier spectacle de mi-temps de l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA. Plusieurs artistes internationaux sont annoncés pour cette performance organisée au MetLife Stadium. Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS et le chef d’orchestre Gustavo Dudamel doivent participer à ce show exceptionnel. Le spectacle sera diffusé en direct pendant la pause, entre les deux périodes de la finale Espagne-Argentine. Ce programme musical donnera à la rencontre une dimension proche des grands événements sportifs américains, avec une production spécialement conçue pour le stade et une diffusion auprès des téléspectateurs du monde entier.

Une émission spéciale dès samedi soir

Le dispositif commencera dès samedi 18 juillet à 20h40 avec une émission spéciale proposée depuis Paris. Le Mag reviendra sur les moments forts de la Coupe du monde, les dernières rencontres et les images qui ont marqué le tournoi. Cette édition permettra également de présenter la petite finale entre la France et l’Angleterre, programmée le même soir, ainsi que les derniers enjeux de la finale Espagne-Argentine.

France-Angleterre à 22h50 pour la troisième place

La France affrontera l’Angleterre samedi 18 juillet à 22h50 au Hard Rock Stadium de Miami. Les deux sélections tenteront de terminer la compétition sur le podium après leur élimination en demi-finale. La rencontre sera diffusée gratuitement et en direct sur M6 et M6+. Julien Brun, Samuel Umtiti et Virginie Sainsily seront aux commentaires de ce match pour la troisième place. Après cette petite finale, toute l’attention se portera sur le MetLife Stadium, où l’Espagne et l’Argentine se disputeront le titre mondial dimanche soir. M6 prendra l’antenne dès 19h15 avant le coup d’envoi de la finale à 20h50.