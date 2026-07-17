Le Sénat exclut temporairement une sénatrice pour manquement grave

Une élue est sanctionnée pour avoir laissé son compagnon gérer ses collaborateurs parlementaires. Une décision rarissime.

Le Sénat a prononcé ce jeudi une sanction rarissime contre l’une de ses membres. L’élue se voit interdire l’accès au Palais du Luxembourg pendant quinze jours de séance publique. La raison : elle a laissé son compagnon diriger ses collaborateurs parlementaires, manquement jugé suffisamment grave pour justifier cette exclusion temporaire.

Une obligation de formation imposée

Cette mesure disciplinaire s’accompagne d’une obligation de formation. La sénatrice devra suivre un cursus destiné à lui permettre de mieux exercer ses fonctions d’employeur. Une manière pour la Haute Assemblée de rappeler les règles déontologiques qui encadrent la gestion des équipes parlementaires.

Les exclusions temporaires restent exceptionnelles au Sénat. Cette décision témoigne de la volonté de l’institution de faire respecter ses standards éthiques, alors que la question de la probité des élus demeure un sujet sensible dans l’opinion publique.