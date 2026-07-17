France-Algérie : Paris veut revenir à 250.000 visas délivrés chaque année aux ressortissants algériens

La France souhaite retrouver le niveau de délivrance de visas accordés aux ressortissants algériens avant la crise diplomatique entre les deux pays. L’objectif affiché est de revenir à environ 250.000 visas par an, contre un volume en forte baisse depuis les tensions bilatérales qui ont marqué les relations entre Paris et Alger. Cette orientation s’inscrit dans la stratégie de normalisation engagée par les autorités françaises.

Une relance de la coopération avec Alger

Dans un entretien accordé au média algérien TSA, l’ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, a expliqué que Paris souhaitait relancer progressivement la délivrance des visas pour les citoyens algériens remplissant les conditions requises. Selon lui, l’objectif est de retrouver le rythme observé avant la crise diplomatique de 2024, qui avait entraîné un net ralentissement des procédures consulaires.

Cette volonté intervient alors que la France cherche également à renouer une coopération plus étroite avec Alger dans les domaines sécuritaire, judiciaire et migratoire. Toutefois, cette stratégie suscite déjà des critiques, certains responsables politiques estimant que cette reprise des visas intervient alors que les difficultés liées au retour des ressortissants algériens faisant l’objet d’obligations de quitter le territoire français (OQTF) demeurent un sujet de tension entre les deux pays. (europe1.fr)