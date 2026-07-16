Emmanuel Macron défend sa politique sur les Canadair face aux critiques de l’opposition

En déplacement dans la forêt de Fontainebleau, touchée par un important incendie, Emmanuel Macron a répondu aux critiques du Rassemblement national et de La France insoumise concernant la flotte française de Canadair. Le chef de l’État a assuré que son gouvernement avait relancé la production de ces avions bombardiers d’eau, interrompue avant son arrivée à l’Élysée.

« En 2017, on ne produisait plus de Canadair. Il n’y avait pas de polémique à l’époque pour savoir si c’était deux, quatre ou six. On en produisait zéro », a déclaré le président de la République. Il a également rappelé que cette relance avait été rendue possible grâce à une coopération européenne, avec une commande commune réunissant six pays afin de relancer la filière industrielle.

Le RN et LFI dénoncent des réductions de crédits

Ces déclarations interviennent alors que le RN et LFI accusent le gouvernement de Gabriel Attal d’avoir supprimé plus de 50 millions d’euros de crédits consacrés à la sécurité civile en 2024, entraînant selon eux l’annulation de la commande de deux Canadair. Le député insoumis Arnaud Saint-Martin a également dénoncé une promesse non tenue de renouvellement complet de la flotte annoncée en 2022, ainsi que les économies réalisées sur le budget de la sécurité civile.

La France dispose actuellement de vingt avions bombardiers d’eau, répartis entre douze Canadair, capables d’écoper directement sur les plans d’eau, et huit Dash, qui doivent être ravitaillés au sol. Les critiques de l’opposition interviennent dans un contexte marqué par de nombreux incendies de forêt et un débat récurrent sur les moyens de lutte contre les feux liés aux épisodes de canicule.