— Gros indice pour Messi ? Le compte officiel du Ballon d’Or confirme qu’un joueur peut remporter le trophée sans jouer en Europe

Le timing serait-il un indice ? Le compte officiel du Ballon d’Or a confirmé qu’un joueur n’avait pas besoin d’évoluer dans un club européen pour remporter la prestigieuse récompense individuelle. Une précision importante qui concerne directement Lionel Messi, actuellement sous contrat avec l’Inter Miami et de nouveau cité parmi les candidats au Ballon d’Or 2026. La règle ne laisse aucune place au doute : le championnat dans lequel évolue un joueur ne constitue pas un critère d’exclusion. Lionel Messi peut donc être sacré même s’il dispute sa saison aux États-Unis, loin de la Ligue des champions et des principaux championnats européens.

Le Ballon d’Or lui-même confirme la règle

Le message est directement porté par les canaux officiels du Ballon d’Or, qui ont publié une clarification consacrée à cette question précise : « Oui, il est tout à fait possible de remporter le Ballon d’Or sans jouer pour un club européen. » Le texte officiel ajoute que tous les joueurs peuvent théoriquement prétendre au trophée, quel que soit le championnat dans lequel ils évoluent. Jouer en Europe offre traditionnellement davantage d’exposition et permet de participer à la Ligue des champions, mais aucune règle ne réserve le Ballon d’Or aux joueurs des clubs européens.

Lionel Messi reste pleinement éligible avec l’Inter Miami

Cette confirmation concerne directement Lionel Messi. L’Argentin évolue à l’Inter Miami depuis l’été 2023 et dispute désormais ses matchs de club en Major League Soccer. Son appartenance à une formation américaine ne peut donc pas empêcher les journalistes chargés du vote de lui attribuer le Ballon d’Or. Ses performances avec l’Inter Miami et avec la sélection argentine peuvent être prises en compte au même titre que celles d’un joueur évoluant au Real Madrid, au FC Barcelone, au Paris Saint-Germain, à Liverpool ou au Bayern Munich.

La restriction européenne a disparu en 2007

Lors de sa création en 1956, le Ballon d’Or était réservé aux joueurs européens évoluant dans des clubs européens. Le règlement a été élargi en 1995 afin de permettre aux joueurs de toutes les nationalités d’être récompensés, à condition qu’ils jouent encore en Europe. Cette dernière restriction a été supprimée en 2007. Depuis cette réforme, un joueur peut remporter le Ballon d’Or en évoluant en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique ou au Moyen-Orient. Le compte officiel rappelle ainsi une règle en vigueur depuis près de 20 ans, mais souvent méconnue en raison de la domination historique des clubs européens dans le palmarès.

Le précédent particulier du Ballon d’Or 2023

Lionel Messi appartenait déjà à l’Inter Miami lorsqu’il a reçu son huitième Ballon d’Or, le 30 octobre 2023. Ce sacre récompensait toutefois principalement ses performances réalisées avec l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022 et avec le Paris Saint-Germain pendant la saison 2022-2023. La situation serait différente en 2026. Un nouveau sacre récompenserait un joueur ayant passé l’ensemble de la période concernée hors d’Europe avec l’Inter Miami. Lionel Messi deviendrait alors le premier joueur du palmarès masculin à remporter véritablement le Ballon d’Or sur la base d’une saison complète disputée dans un club non européen.