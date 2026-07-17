Apple reprend à Nvidia le titre de première capitalisation boursière mondiale

Apple a détrôné Nvidia pour redevenir la société la plus valorisée au monde, alors que les investisseurs réévaluent leurs paris sur l’intelligence artificielle.

Apple a détrôné Nvidia pour redevenir la société la plus valorisée au monde, alors que les investisseurs réévaluent leurs paris sur l’intelligence artificielle.

Le trône de la capitalisation boursière mondiale a changé de mains. Apple a repris à Nvidia la première place des entreprises les plus valorisées de la planète, un mouvement qui reflète un repositionnement des investisseurs sur les valeurs liées à l’intelligence artificielle.

Nvidia avait occupé cette position de référence grâce à l’engouement massif des marchés pour les puces graphiques indispensables aux infrastructures d’IA. La firme de Santa Clara avait ainsi supplanté Apple au fil des trimestres précédents, portée par une demande explosive de ses processeurs H100 et de ses successeurs.

Le retour d’Apple au sommet traduit un glissement des anticipations : après une phase de ruée sur les fabricants de composants, les marchés semblent désormais miser davantage sur les acteurs capables de monétiser l’IA auprès du grand public, segment où Apple, avec son écosystème de plus d’un milliard d’appareils actifs, dispose d’un positionnement distinct.