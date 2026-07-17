Aéronautique en hausse, automobile en recul dans l’industrie française

L’aéronautique française comptait 222 000 salariés fin 2024, soit une progression de 30 % en douze ans. La filière automobile, elle, a perdu plus de 38 600 emplois depuis 2019.
L’aéronautique française comptait 222 000 salariés fin 2024, soit une progression de 30 % en douze ans. La filière automobile, elle, a perdu plus de 38 600 emplois depuis 2019.
Le secteur aéronautique français affiche 222 000 salariés fin 2024, une hausse de 30 % sur douze ans, performance rare dans un contexte de désindustrialisation généralisée. La filière automobile présente un tableau inverse : plus de 38 600 emplois perdus depuis 2019, avec un risque de pertes supplémentaires estimé à 95 000 postes selon les projections disponibles.
Radouan Kourak
Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.
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