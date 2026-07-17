Aéronautique en hausse, automobile en recul dans l’industrie française

L’aéronautique française comptait 222 000 salariés fin 2024, soit une progression de 30 % en douze ans. La filière automobile, elle, a perdu plus de 38 600 emplois depuis 2019.

L’aéronautique française comptait 222 000 salariés fin 2024, soit une progression de 30 % en douze ans. La filière automobile, elle, a perdu plus de 38 600 emplois depuis 2019.

Le secteur aéronautique français affiche 222 000 salariés fin 2024, une hausse de 30 % sur douze ans, performance rare dans un contexte de désindustrialisation généralisée. La filière automobile présente un tableau inverse : plus de 38 600 emplois perdus depuis 2019, avec un risque de pertes supplémentaires estimé à 95 000 postes selon les projections disponibles.