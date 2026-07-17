SANTÉ

Teva et Polpharma Biologics s’associent pour un biosimilaire contre la sclérose en plaques

17 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Noe Tifault

Les laboratoires Teva et Polpharma Biologics ont signé un accord de licence mondial portant sur un candidat biosimilaire à l’Ocrevus (ocrelizumab), médicament utilisé dans le traitement de la sclérose en plaques.

Teva et Polpharma Biologics s’associent pour un biosimilaire contre la sclérose en plaques
Teva et Polpharma Biologics s’associent pour un biosimilaire contre la sclérose en plaques

Les laboratoires Teva et Polpharma Biologics ont signé un accord de licence mondial portant sur un candidat biosimilaire à l’Ocrevus (ocrelizumab), médicament utilisé dans le traitement de la sclérose en plaques.

Teva et Polpharma Biologics ont annoncé la conclusion d’un accord de licence à portée mondiale autour d’un candidat biosimilaire à l’Ocrevus, dont la molécule active est l’ocrelizumab. Ce traitement est prescrit dans la prise en charge de la sclérose en plaques.

Les modalités financières et le calendrier de développement n’ont pas été précisés dans l’annonce commune des deux groupes pharmaceutiques.

Partager

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.