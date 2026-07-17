Teva et Polpharma Biologics s’associent pour un biosimilaire contre la sclérose en plaques

Les laboratoires Teva et Polpharma Biologics ont signé un accord de licence mondial portant sur un candidat biosimilaire à l’Ocrevus (ocrelizumab), médicament utilisé dans le traitement de la sclérose en plaques.

Les laboratoires Teva et Polpharma Biologics ont signé un accord de licence mondial portant sur un candidat biosimilaire à l’Ocrevus (ocrelizumab), médicament utilisé dans le traitement de la sclérose en plaques.

Teva et Polpharma Biologics ont annoncé la conclusion d’un accord de licence à portée mondiale autour d’un candidat biosimilaire à l’Ocrevus, dont la molécule active est l’ocrelizumab. Ce traitement est prescrit dans la prise en charge de la sclérose en plaques.

Les modalités financières et le calendrier de développement n’ont pas été précisés dans l’annonce commune des deux groupes pharmaceutiques.