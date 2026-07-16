Le Ghana rend obligatoire la vérification biométrique des cartes d’identité nationales

Les entreprises et institutions ghanéennes doivent désormais scanner électroniquement la carte d’identité nationale via une application mobile. La photocopie et le contrôle visuel du document sont interdits et passibles de poursuites.

Les entreprises et institutions ghanéennes doivent désormais scanner électroniquement la carte d’identité nationale via une application mobile. La photocopie et le contrôle visuel du document sont interdits et passibles de poursuites.

C’est une rupture nette avec les pratiques en vigueur jusqu’ici. Au Ghana, toute organisation (qu’il s’agisse d’une banque, d’un opérateur téléphonique ou d’un service administratif) est désormais tenue d’utiliser une application de vérification biométrique pour contrôler la carte d’identité nationale, communément appelée « Ghana Card ». La simple inspection visuelle ou la photocopie du document est désormais illégale.

« Il est maintenant interdit de photocopier ou d’inspecter visuellement une Ghana Card à des fins transactionnelles. La vérification biométrique est obligatoire », a déclaré Wisdom Yayra Koku Deku, directeur de l’Autorité nationale d’identification (NIA), dans un communiqué officiel.

La Ghana Card, introduite progressivement au cours de la dernière décennie, est devenue centrale dans la vie quotidienne de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Elle conditionne l’accès aux services bancaires, l’enregistrement des cartes SIM, l’obtention d’un passeport ou d’un permis de conduire. Tous les citoyens ghanéens et résidents étrangers sont tenus de la posséder.

Le document contient des données biométriques collectées par la NIA : dix empreintes digitales, des scans de l’iris, une photographie et une signature. L’application mobile permet de vérifier ces données après lecture du document, rendant l’usurpation d’identité beaucoup plus difficile qu’avec un simple contrôle visuel.

Les organisations qui ne respectent pas ces nouvelles règles s’exposent à des amendes pouvant atteindre 24 000 cedis ghanéens, soit environ 2 100 dollars. Les particuliers contrevenants risquent quant à eux jusqu’à 6 000 cedis (environ 525 dollars). La NIA a appelé les structures non encore connectées à son système de vérification numérique à entamer immédiatement les démarches nécessaires.

Deku a précisé que le gouvernement informerait le public dans les prochains jours sur les modalités d’application de ces nouvelles réglementations et les mesures prévues pour en assurer le respect.