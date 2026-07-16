Uber lance le rachat de Delivery Hero pour 12,7 milliards d’euros

Le géant américain Uber a conclu un accord pour racheter l’entreprise allemande de livraison de repas Delivery Hero dans le cadre d’une opération évaluée à 12,7 milliards d’euros. Déjà premier actionnaire du groupe berlinois avec environ 36 % du capital détenu indirectement, Uber franchit une nouvelle étape dans la consolidation du marché mondial de la livraison à domicile.

L’offre valorise chaque action Delivery Hero à 41,50 euros, soit une prime d’environ 34 % par rapport au cours moyen observé au cours des trois derniers mois. Le directeur général et cofondateur de Delivery Hero, Niklas Östberg, a salué ce rapprochement, estimant que les capacités mondiales d’Uber dans les services de mobilité et de livraison permettront de renforcer les positions du groupe dans la livraison de repas et le « quick commerce ».

Une nouvelle consolidation du secteur

Cette opération intervient dans un contexte de concentration accélérée du marché. Ces derniers mois, l’américain DoorDash a acquis Deliveroo, tandis que le néerlandais Just Eat Takeaway a été racheté par Prosus. Malgré une forte croissance depuis sa création en 2011, renforcée durant la pandémie de Covid-19, Delivery Hero n’a jamais réussi à atteindre la rentabilité.

La finalisation du rachat est attendue au second semestre 2027, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence. Uber s’est engagé à préserver l’autonomie de gestion de Delivery Hero, à maintenir les emplois pendant au moins trois ans et à investir deux milliards d’euros en Allemagne d’ici à 2031.

En parallèle de cette acquisition, Delivery Hero a annoncé la cession de certaines de ses activités dans 14 pays d’Europe et d’Amérique du Sud au fonds d’investissement américain SSW Partners pour un montant de 1,4 milliard d’euros. Cette opération doit contribuer à réduire l’endettement du groupe avant son intégration au sein d’Uber.