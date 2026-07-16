TotalEnergies limite l’impact du conflit au Moyen-Orient sur sa production au deuxième trimestre

TotalEnergies a annoncé que le conflit au Moyen-Orient avait finalement eu un impact plus limité que prévu sur sa production d’hydrocarbures au deuxième trimestre 2026. Le groupe français estime cette baisse à environ 210.000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), alors qu’il anticipait initialement une perte de l’ordre de 360.000 bep/j. Cette amélioration s’explique notamment par la montée en puissance de la production offshore aux Émirats arabes unis et par la reprise progressive des activités dans plusieurs pays de la région au cours du mois de juin.

La production totale du groupe devrait ainsi atteindre près de 2,4 millions de barils équivalent pétrole par jour sur la période. TotalEnergies précise toutefois qu’une partie significative de cette production n’a pas pu être livrée avant la fin du trimestre. Ces volumes ont été valorisés sur la base du prix du pétrole observé fin juin, inférieur à 70 dollars le baril, ce qui devrait peser sur les performances de la branche exploration-production.

Des résultats attendus en hausse malgré les tensions

Malgré ces perturbations, TotalEnergies prévoit une progression de ses résultats dans l’exploration-production, avec un flux de trésorerie attendu en hausse d’environ un milliard de dollars par rapport au premier trimestre. Le groupe anticipe également une forte amélioration des performances de ses activités de raffinage et de pétrochimie, soutenues par des marges plus favorables. Les activités de négoce pétrolier devraient, quant à elles, rester à un niveau élevé.

En revanche, la branche dédiée au gaz naturel liquéfié (GNL) devrait enregistrer un recul marqué de ses résultats, principalement en raison de contre-performances dans les activités de négoce de gaz. TotalEnergies publiera l’ensemble de ses résultats financiers du deuxième trimestre le 23 juillet.

Au premier trimestre 2026, le groupe avait déjà affiché un bénéfice net de 5,8 milliards de dollars, en hausse de 51 % sur un an. Cette progression avait été portée par la hausse des cours du pétrole et du gaz ainsi que par la solidité de ses activités de trading, tandis que l’augmentation de 4 % de sa production mondiale avait permis de compenser en partie les pertes enregistrées dans la région du Golfe.