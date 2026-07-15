Carburants : les stations-service indépendantes attaquent TotalEnergies devant l’Autorité de la concurrence

La Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FFC3) va saisir l’Autorité de la concurrence afin de contester le plafonnement des prix des carburants mis en place par TotalEnergies. L’organisation, qui représente près de 1 000 stations-service indépendantes, estime que cette politique commerciale crée une distorsion de concurrence et fragilise les distributeurs qui ne disposent pas des mêmes moyens financiers.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, TotalEnergies plafonne le prix des carburants dans une partie de son réseau afin de limiter l’impact de la hausse des cours du pétrole pour les automobilistes. Selon la FFC3, cette stratégie détourne une partie importante de la clientèle des stations indépendantes, certaines enregistrant une baisse de fréquentation pouvant atteindre 40 % sur plusieurs mois.

Les indépendants dénoncent une concurrence déséquilibrée

Pour la fédération, les marges réalisées par les stations-service ne permettent pas, à elles seules, de maintenir durablement des prix plafonnés. Elle considère que cette capacité provient des activités pétrolières intégrées de TotalEnergies, qui peut compenser les pertes enregistrées dans son réseau de distribution grâce aux revenus générés en amont de la filière.

Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a récemment indiqué que ce dispositif avait déjà coûté environ 200 millions d’euros au groupe depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Le plafonnement reste actuellement appliqué dans près d’un tiers des stations TotalEnergies, soit environ 1 200 stations, principalement situées en zone rurale. La saisine de l’Autorité de la concurrence pourrait désormais ouvrir un nouveau bras de fer entre les stations indépendantes et le géant pétrolier.