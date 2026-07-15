Les États-Unis votent pour supprimer le changement d’heure saisonnier

La Chambre des représentants américaine a adopté mardi le Sunshine Protection Act par 308 voix contre 117, une loi qui rendrait l’heure d’été permanente et mettrait fin aux changements de pendule deux fois par an.

La Chambre des représentants américaine a adopté mardi le Sunshine Protection Act par 308 voix contre 117, une loi qui rendrait l’heure d’été permanente et mettrait fin aux changements de pendule deux fois par an.

Le vote, acquis avec le soutien des deux partis, marque une étape décisive dans un débat qui dure depuis des années au Congrès. Le texte prévoit de maintenir en permanence l’heure actuellement appliquée entre mars et novembre, supprimant ainsi l’alternance annuelle entre heure d’été et heure standard. Le républicain Scott DesJarlais, qui présidait la séance, a diffusé Here Comes the Sun des Beatles depuis son téléphone au moment du décompte final.

C’est le républicain de Floride Vern Buchanan qui avait déposé le projet de loi en janvier 2025, estimant que les changements d’heure perturbent les emplois du temps « sans raison valable ». Son homologue au Sénat, le républicain Rick Scott, également de Floride, a introduit un texte identique au même moment. Le Sénat pourrait désormais examiner sa propre version du projet.

Donald Trump avait promis dès son retour à la Maison-Blanche de mettre fin aux changements d’heure. Dans un message publié en mai sur les réseaux sociaux, il avait déclaré qu’il allait « travailler très dur » pour faire adopter une loi, qualifiant le changement d’heure de « ridicule production bisannuelle » coûteuse en temps et en argent.

Les États-Unis avancent leurs horloges depuis la Première Guerre mondiale, une pratique initialement destinée à économiser l’électricité et le carburant. Impopulaire auprès des agriculteurs, elle avait été abandonnée après le conflit avant de revenir durant la Seconde Guerre mondiale. Une loi de 1966 a standardisé le changement d’heure à l’échelle nationale, mais certains États comme Hawaï et l’Arizona, ainsi que les territoires de Porto Rico et des Îles Vierges, y ont renoncé.

Les opposants à l’heure d’été permanente soulignent qu’elle entraînerait des matinées hivernales plus sombres, rendant les conditions de conduite plus dangereuses aux premières heures du jour. Des partisans du maintien de l’heure standard avancent également des arguments sanitaires, notamment un meilleur cycle de sommeil lié à davantage de lumière le matin.

À l’échelle mondiale, seul un tiers des pays environ pratiquent encore un changement d’heure saisonnier, selon le Pew Research Center, et la grande majorité se trouvent en Europe. Sur ce continent, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, l’Islande, la Russie et la Turquie ne l’appliquent pas. En Afrique, l’Égypte est la seule nation à pratiquer l’heure d’été.