ÉCONOMIE

La Fed envisage une hausse des taux dès fin juillet

14 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, n’écarte plus un relèvement des taux directeurs si l’inflation reste élevée.

La Fed envisage une hausse des taux dès fin juillet
La Fed envisage une hausse des taux dès fin juillet

La Réserve fédérale américaine n’exclut plus de remonter ses taux directeurs avant la fin du mois. Christopher Waller, l’un des gouverneurs de l’institution, a prévenu que la banque centrale pourrait agir rapidement si les prochaines données confirment la persistance des tensions inflationnistes. Cette annonce intervient alors que les marchés scrutent chaque indicateur économique pour anticiper la stratégie monétaire de la Fed.

Des données cruciales attendues

Le ton adopté par le responsable monétaire traduit une vigilance accrue face à l’évolution des prix. Les statistiques attendues dans les prochains jours seront déterminantes pour la décision finale. Si l’inflation ne montre pas de signes de ralentissement, un tour de vis pourrait intervenir dès la réunion de fin juillet. Washington surveille l’équilibre fragile entre croissance et stabilité des prix.

Cette perspective de resserrement monétaire rapide inquiète les milieux économiques. Un relèvement des taux augmenterait le coût du crédit pour les ménages et les entreprises, avec des répercussions possibles sur la consommation et l’investissement. La Fed cherche à éviter un emballement durable des prix sans freiner brutalement l’activité.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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