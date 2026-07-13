Congé de naissance : les entreprises s’adaptent à une absence prolongée des jeunes parents

Entré en vigueur le 1er juillet, le nouveau congé de naissance permet à chaque parent de s’absenter jusqu’à deux mois supplémentaires après la naissance d’un enfant, en complément des congés maternité et paternité. Mieux indemnisé que l’ancien congé parental, il prévoit une compensation équivalente à 70 % du salaire net le premier mois, puis 60 % le second, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale. Cette réforme, destinée à favoriser l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, soulève néanmoins des interrogations chez de nombreux employeurs.

Dans les petites et moyennes entreprises, l’absence prolongée d’un salarié peut désorganiser l’activité, notamment lorsque les postes nécessitent des compétences spécifiques. Plusieurs dirigeants estiment que recruter un remplaçant pour quelques semaines reste difficile, tandis que le recours à l’intérim représente un coût important. Les employeurs disposent toutefois d’un délai de prévenance d’au moins un mois, voire quinze jours dans certains cas, pour anticiper l’absence et réorganiser leurs équipes.

Des inquiétudes variables selon les secteurs

Les spécialistes des ressources humaines estiment que de nombreuses entreprises n’ont pas encore pleinement mesuré les conséquences organisationnelles de cette réforme. Les secteurs où les effectifs sont réduits ou composés majoritairement d’hommes pourraient être les plus concernés, les absences longues des pères étant jusqu’ici relativement rares. Certains cabinets anticipent ainsi une hausse du recours à l’intérim ou au management de transition pour assurer la continuité des activités.

À l’inverse, d’autres entreprises se montrent plus sereines. Dans les secteurs habitués aux congés maternité, comme la restauration ou le commerce, les employeurs considèrent disposer déjà des outils nécessaires pour gérer ces absences. Ils rappellent que les organisations savent depuis longtemps faire face à des départs imprévus ou à des congés de plusieurs mois, même si le remplacement des cadres ou des responsables de site demeure plus complexe.