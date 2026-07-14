Une conférence européenne lève 900 millions d’euros pour reconstruire Gaza

Une conférence soutenue par l’Union européenne a permis de réunir quelque 900 millions d’euros destinés à la reconstruction de la bande de Gaza, où la moitié des deux millions d’habitants vivent sous des tentes.

Une conférence soutenue par l’Union européenne a permis de réunir quelque 900 millions d’euros destinés à la reconstruction de la bande de Gaza, où la moitié des deux millions d’habitants vivent sous des tentes.

Les fonds mobilisés seront prioritairement consacrés à rétablir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi qu’à relancer les systèmes de santé et d’alimentation dévastés par le conflit. La coordination des efforts de reconstruction sera assurée par la « Team Gaza Initiative ».

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a conditionné la poursuite du soutien de l’UE à des réformes au sein de l’Autorité palestinienne. Des représentants palestiniens et des membres du Board of Peace, instance technocratique créée par le président américain Donald Trump et dirigée par le diplomate bulgare Nickolay Mladenov, figuraient parmi les participants à la conférence.

L’ampleur des besoins reste colossale. Un rapport de l’ONU publié en mai 2026 chiffre à 71,4 milliards de dollars (environ 62,6 milliards d’euros) le coût total de la reconstruction. Le même rapport recense 371 888 logements directement touchés par la guerre, soit les trois quarts du parc immobilier du territoire, dont 85 % ont été entièrement détruits.

Depuis le début du conflit, déclenché par les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 qui ont coûté la vie à quelque 1 200 Israéliens et conduit à la prise de 251 otages, plus de 71 000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, dont une grande part de femmes et d’enfants. Quelque 1,9 million de Palestiniens, soit plus de 90 % de la population du territoire, ont été déplacés, parfois à plusieurs reprises.

Sur le plan militaire, l’armée israélienne contrôle encore près de 70 % de la bande de Gaza. Le Hamas, qui gère le reste du territoire, refuse toujours de déposer les armes comme le prévoyait l’accord de cessez-le-feu d’octobre 2025, négocié par les États-Unis, l’Égypte et le Qatar. Quelque 450 personnes ont été tuées entre l’annonce de ce cessez-le-feu et la mi-janvier 2026, selon le rapport onusien.

En septembre 2025, la Commission d’enquête de l’ONU a conclu qu’Israël commettait un génocide contre les Palestiniens de Gaza, une qualification partagée par plusieurs organisations de défense des droits humains. La Cour internationale de justice examine depuis 2023 une plainte déposée par l’Afrique du Sud. Israël conteste fermement cette accusation.