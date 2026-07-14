Mondial – La France et l’Espagne se disputent une place en finale ce soir à 21h

L’équipe de France affronte l’Espagne ce mardi à 21h, au Dallas Stadium d’Arlington, pour une place en finale de la Coupe du monde 2026. Les Bleus arrivent avec six victoires en six matches, mais ils retrouvent une équipe qui les a éliminés lors de leurs deux dernières confrontations, en demi-finale de l’Euro 2024 puis au même stade de la Ligue des nations 2025. Le vainqueur affrontera l’Angleterre ou l’Argentine dimanche 19 juillet à New York.

Deux défaites françaises qui ont laissé des traces

Le premier revers remonte au 9 juillet 2024, à Munich. La France avait ouvert le score dès la 9e minute grâce à Randal Kolo Muani, servi par Kylian Mbappé. Lamine Yamal avait égalisé d’une frappe enroulée, avant que Dani Olmo ne donne l’avantage à l’Espagne. Les Bleus avaient perdu 2-1 et quitté l’Euro aux portes de la finale. La Roja avait ensuite remporté la compétition.

Onze mois plus tard, le 5 juin 2025, les deux équipes s’étaient retrouvées à Stuttgart en demi-finale de la Ligue des nations. L’Espagne l’avait encore emporté, cette fois au terme d’un match spectaculaire conclu sur le score de 5-4. Lamine Yamal avait marqué deux fois. La France avait réduit l’écart en fin de rencontre, sans parvenir à arracher la prolongation.

Ces deux rencontres donnent une dimension particulière à la demi-finale de Dallas. La France a été éliminée deux fois par la Roja dans le dernier carré d’une compétition internationale. Lamine Yamal a inscrit trois buts contre les Bleus sur ces deux rencontres, un à l’Euro et deux en Ligue des nations.

Six matches et six victoires pour la France dans ce Mondial

Point positif : la France a terminé première du groupe I après avoir battu le Sénégal 3-1, l’Irak 3-0 puis la Norvège 4-1. Les Bleus ont marqué dix buts pendant cette première phase et n’en ont encaissé que deux. La phase à élimination directe a confirmé leur solidité. La Suède a été dominée 3-0 en seizièmes de finale, avec un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola. Le Paraguay a ensuite résisté davantage, mais la France s’est qualifiée sur le score de 1-0. En quart de finale, les joueurs de Didier Deschamps ont battu le Maroc 2-0. Le bilan français atteint donc 16 buts marqués et seulement deux encaissés. Mike Maignan n’a plus été battu depuis le dernier match de la phase de groupes contre la Norvège. La défense composée autour de Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano et Lucas Digne a enchaîné trois rencontres sans encaisser de but.

La force française se trouve également dans sa capacité à changer rapidement de rythme. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué peuvent attaquer les espaces dès la récupération du ballon. Le milieu doit cependant empêcher l’Espagne d’installer sa possession trop près de la surface de Maignan.

L’Espagne n’a encaissé qu’un seul but

De son côté, l’Espagne a commencé son tournoi par un match nul 0-0 contre le Cap-Vert. Elle a ensuite battu l’Arabie saoudite 4-0 puis l’Uruguay 1-0 pour terminer en tête du groupe H sans avoir encaissé de but. La Roja a poursuivi son parcours en dominant l’Autriche 3-0 en seizièmes de finale. Elle a ensuite éliminé le Portugal 1-0, puis la Belgique 2-1 en quart de finale. Le but belge est le seul concédé par les Espagnols au cours de leurs six rencontres dans cette Coupe du monde. Mikel Merino a joué un rôle décisif dans les deux derniers tours. Entré en cours de match, le milieu d’Arsenal a marqué le but de la qualification contre le Portugal, puis celui de la victoire face à la Belgique. Mikel Oyarzabal est le meilleur buteur espagnol du tournoi avec quatre réalisations. L’équipe de Luis de la Fuente s’appuie sur Rodri pour diriger le jeu et protéger la défense. Pedri, Fabian Ruiz et Dani Olmo disposent de la qualité technique nécessaire pour conserver le ballon sous pression. Sur les côtés, Lamine Yamal et les autres attaquants espagnols cherchent les duels et obligent les défenseurs adverses à reculer.

Deschamps refuse de parler de revanche

Didier Deschamps ne veut pas construire son discours autour des éliminations de 2024 et 2025. Lors de sa conférence de presse, le sélectionneur français a reconnu les deux victoires espagnoles, tout en rappelant que les équipes et les circonstances avaient changé : « Les deux dernières demi-finales ? Ce qui est derrière est derrière, il n’y a pas de revanche. Ils ont gagné ces deux matches, bravo à eux. Ce qui m’intéresse, c’est le match de demain. C’est une demi-finale de Coupe du monde avec une place en finale. On va tout faire pour que cela soit pour nous. »

Le sélectionneur a aussi détaillé le défi tactique proposé par l’Espagne : « C’est un rapport de forces. L’Espagne veut le ballon et la possession, elle a une capacité à mettre beaucoup de pression, et si elle n’a pris qu’un but, c’est que l’adversaire a du mal à avoir le ballon et à se créer des occasions. Nous, on est aussi une équipe qui a besoin du ballon et qui est capable de créer des problèmes à l’adversaire. »

Deschamps a rassuré sur l’état physique de Kylian Mbappé, ménagé pendant une partie du dernier entraînement en raison d’une gêne à la cheville. Le sélectionneur a affirmé que son capitaine allait bien et qu’il était disponible à 100%. Aurélien Tchouaméni a également reçu le feu vert pour participer à la rencontre.

De la Fuente estime que la France a progressé

Luis de la Fuente a refusé de désigner un favori. Le sélectionneur espagnol considère que les deux équipes ont progressé depuis leurs précédentes confrontations et que la France présente un niveau supérieur à celui affiché pendant l’Euro 2024 ou la Ligue des nations 2025 : « Je pense que c’est une bien meilleure équipe. Eux comme nous avons grandi et les performances des deux sélections sont aujourd’hui supérieures à celles d’il y a deux ans. Les joueurs ont progressé individuellement et collectivement. »

Le technicien espagnol veut prendre l’initiative, tout en évitant d’offrir des espaces aux attaquants français : « Nous tenterons d’imposer notre style et de réduire les forces de l’adversaire. Celui qui sera le plus équilibré dans tous les domaines sera le plus proche de la victoire. »

Le précédent de 2006 reste favorable aux Bleus

Cette demi-finale sera seulement le deuxième France-Espagne de l’histoire de la Coupe du monde. Le premier avait eu lieu le 27 juin 2006, en huitième de finale à Hanovre. David Villa avait ouvert le score sur penalty pour l’Espagne, mais Franck Ribéry avait égalisé avant la pause. Patrick Vieira puis Zinédine Zidane avaient offert une victoire 3-1 aux Bleus. Vingt ans plus tard, les deux équipes se retrouvent avec une place en finale en jeu. L’Espagne veut confirmer sa domination récente. La France cherche à mettre fin à une série de deux défaites qui lui ont coûté deux finales internationales. À Dallas, le parcours parfait des Bleus sera confronté à la meilleure défense du tournoi et à l’adversaire qui leur pose le plus de problèmes depuis deux ans.

À noter qu’une minute de silence sera observée avant le coup d’envoi en mémoire des victimes de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016.