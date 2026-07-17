Orages : plus de 53.000 foyers toujours privés d’électricité après une nuit de violentes intempéries

Les violents orages qui ont traversé une grande partie de la France dans la nuit de jeudi à vendredi ont provoqué d’importantes coupures d’électricité. Selon Enedis, 53.000 foyers étaient encore privés de courant à 7 heures, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes (25.000 clients) et en Nouvelle-Aquitaine (20.000). Les rafales, localement supérieures à 100 km/h, ont entraîné de nombreuses chutes d’arbres et de branches sur les lignes électriques.

Les départements les plus touchés sont la Dordogne (7.600 foyers), la Loire (4.400) et la Charente (4.400). Enedis précise que près de 3.800 clients restent également sans électricité dans le Rhône et 3.000 dans l’Ain. Le gestionnaire du réseau indique que ses équipes sont mobilisées afin de rétablir l’alimentation électrique dans les meilleurs délais.

La vigilance orange levée après un épisode orageux intense

Jeudi, Météo-France avait placé 30 départements du centre et de l’est du pays en vigilance orange en raison d’un risque d’orages violents, accompagnés de fortes rafales de vent, de grêle et d’intenses précipitations. Les intempéries ont notamment perturbé la fin de soirée du Lovely Brive Festival, en Corrèze, où le site a dû être évacué et le dernier concert annulé.

L’organisme météorologique a levé l’ensemble des vigilances orange dans la nuit, estimant que « l’épisode orageux virulent est désormais terminé ». Malgré cette amélioration des conditions météorologiques, les opérations de rétablissement de l’électricité se poursuivent dans les secteurs les plus durement touchés par les intempéries.