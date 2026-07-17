Nvidia : Jensen Huang estime que la révolution de l’IA « ne fait que commencer »

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a affirmé que le développement de l’intelligence artificielle n’en était qu’à ses débuts, malgré les interrogations croissantes sur une possible bulle technologique. En déplacement au Japon, le patron du géant américain des semi-conducteurs a estimé que les grands cycles d’innovation duraient généralement entre dix et quinze ans, soulignant que celui de l’IA était encore dans sa phase initiale.

« La plupart des cycles technologiques durent entre 10 et 15 ans avant d’atteindre un plateau. Nous sommes au début de celui-ci », a déclaré Jensen Huang à Tokyo. Selon lui, les composants électroniques deviendront le plus grand secteur industriel au monde et occuperont une place centrale dans la société, comparant leur importance future à celle de l’électricité.

Nvidia multiplie les partenariats au Japon

Au cours de sa visite, Nvidia a annoncé plusieurs accords stratégiques avec des entreprises japonaises. Le groupe Kawasaki Heavy Industries développera avec Nvidia des robots intégrant l’intelligence artificielle pour automatiser des tâches dans les chantiers navals, comme le soudage, la peinture, l’inspection ou la manutention. L’objectif est d’améliorer la productivité d’un secteur confronté au vieillissement de la population et à la pénurie de main-d’œuvre.

Nvidia fournira également 27.500 puces Rubin au consortium japonais Noetra, qui réunit notamment SoftBank et Sony, dans le cadre d’un projet soutenu par le gouvernement visant à développer un modèle national d’intelligence artificielle dédié à la robotique. L’entreprise a aussi annoncé un partenariat avec Fujitsu dans ce domaine.

Un hommage à Sega

Jensen Huang a également profité de son passage à Tokyo pour rendre hommage à Sega, dont un investissement de 5 millions de dollars au milieu des années 1990 avait permis à Nvidia de poursuivre son développement alors que l’entreprise était proche de la faillite. « Sans ce que Sega a fait pour Nvidia, Nvidia n’existerait pas aujourd’hui », a-t-il déclaré, rappelant le rôle joué par l’ancien président du groupe japonais, Shoichiro Irimajiri.

Aujourd’hui devenue l’une des entreprises les plus valorisées au monde grâce au boom de l’intelligence artificielle, Nvidia continue de renforcer sa présence en Asie, où elle multiplie les collaborations dans les secteurs de la robotique, des infrastructures numériques et des technologies de nouvelle génération.