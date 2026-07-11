Musique générée par IA : un système de labellisation en préparation pour les plateformes

Face à la multiplication des chansons créées grâce à l’intelligence artificielle générative, plusieurs grandes organisations de l’industrie musicale proposent la création d’un système de labellisation destiné à distinguer les œuvres produites par des artistes de celles conçues, en tout ou partie, par des algorithmes. L’objectif est d’apporter davantage de transparence aux auditeurs, alors que ces contenus se multiplient sur les plateformes de streaming.

Cette initiative est portée par la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), la Recording Industry Association of America (RIAA), les organisateurs des Grammy Awards ainsi que plusieurs organisations représentant la musique indépendante. Les promoteurs du projet souhaitent désormais convaincre les principales plateformes de streaming, les distributeurs et les agrégateurs d’adopter cette nouvelle norme.

Deux catégories pour distinguer les créations

Le dispositif repose sur deux labels distincts. Le premier, baptisé « Généré par IA », concernerait les morceaux dont l’essentiel des éléments créatifs a été produit par une intelligence artificielle. Seraient notamment visés les titres entièrement créés à partir de simples instructions textuelles, mais aussi ceux dont la voix principale ou une partie instrumentale essentielle est générée artificiellement.

Le second label, « Assisté par l’IA », serait réservé aux œuvres dans lesquelles la contribution humaine reste majoritaire. Les compositions, les principales parties instrumentales et les performances vocales devraient être réalisées par des artistes, tandis que l’intelligence artificielle pourrait intervenir pour certaines étapes de création, d’arrangement ou de production.

Les plateformes appelées à jouer le jeu

Les organisations professionnelles souhaitent désormais travailler avec les services de musique en ligne afin que ces informations apparaissent directement dans les métadonnées des morceaux. L’objectif est de permettre aux utilisateurs d’identifier facilement l’origine des contenus qu’ils écoutent et de renforcer la confiance envers les catalogues proposés.

À ce jour, Deezer demeure la principale plateforme à signaler systématiquement les morceaux générés par intelligence artificielle. En juin, le groupe français est également allé plus loin en lançant un détecteur gratuit permettant aux utilisateurs d’analyser leurs playlists afin d’identifier les titres créés intégralement par l’IA.

Spotify et Apple restent prudents

Spotify a récemment mis en place un badge « Verified by Spotify », destiné à certifier qu’un artiste est bien une personne réelle et non un avatar créé par intelligence artificielle. En revanche, la plateforme n’a pas souhaité commenter le projet de labellisation présenté par les organisations professionnelles. Apple Music n’avait pas réagi au moment de l’annonce.

Pour Graham Davies, directeur général de la Digital Media Association, qui représente plusieurs plateformes de streaming, l’arrivée de métadonnées plus détaillées constituerait une avancée importante. Selon lui, une meilleure identification des contenus générés par l’intelligence artificielle permettrait d’offrir aux utilisateurs une transparence devenue indispensable à mesure que ces technologies prennent une place croissante dans l’industrie musicale.