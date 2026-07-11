Apple attaque OpenAI en justice pour violation présumée du secret des affaires

Apple a déposé une plainte contre OpenAI devant un tribunal fédéral de San Jose, en Californie, accusant la société à l’origine de ChatGPT d’avoir obtenu et exploité des informations confidentielles grâce au recrutement de plusieurs de ses anciens employés. Le géant américain réclame des comptes pour ce qu’il présente comme une violation du secret des affaires.

Selon la plainte, OpenAI aurait mis en place une stratégie visant à récupérer des informations sensibles sur les technologies développées par Apple. Le groupe affirme que certains anciens cadres recrutés par la start-up ont utilisé les connaissances acquises au sein de la firme de Cupertino dans leurs nouvelles fonctions.

Deux anciens employés au cœur des accusations

Apple cible notamment Tang Yew Tan, ancien responsable de haut niveau au sein de l’entreprise, aujourd’hui Chief Hardware Officer chez OpenAI. Le constructeur estime qu’il aurait exploité des informations confidentielles relatives aux technologies matérielles développées chez Apple.

L’ingénieur Chang Liu est également visé par la procédure. Apple l’accuse d’avoir quitté l’entreprise avec des dizaines de fichiers confidentiels concernant ses équipements avant de rejoindre OpenAI. Le groupe affirme par ailleurs que la start-up a interrogé plusieurs fournisseurs d’Apple sur des composants et procédés de fabrication à l’aide de questions qui, selon elle, révélaient une connaissance interne de ses technologies.

Une bataille judiciaire à fort enjeu

Apple poursuit OpenAI ainsi que Tang Yew Tan et Chang Liu pour violation du secret des affaires. Cette procédure intervient dans un contexte de concurrence de plus en plus intense entre les grands acteurs de la technologie autour de l’intelligence artificielle.

L’affaire pourrait avoir des conséquences importantes pour les deux entreprises, alors que les recrutements de talents et la protection des technologies stratégiques sont devenus des enjeux majeurs dans la course mondiale au développement de l’IA.