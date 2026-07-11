Casino : le conseil d’administration soutient le plan de Daniel Kretinsky sous conditions

Le conseil d’administration de Casino a apporté vendredi son soutien au projet de restructuration financière porté par son principal actionnaire, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Cette approbation reste toutefois assortie de plusieurs réserves, notamment sur les garanties à apporter aux créanciers du distributeur.

Le groupe stéphanois, engagé depuis plusieurs mois dans un bras de fer avec ses créanciers autour de sa dette, estime que la proposition de son actionnaire est, en l’absence d’accord consensuel, « celle qui sert le mieux l’intérêt social du groupe ». Les établissements bancaires concernés doivent désormais consulter leurs comités de crédit et rendre leur décision d’ici au 20 juillet.

Un nouveau chapitre dans la restructuration du distributeur

Daniel Kretinsky contrôle 53 % du capital de Casino depuis la précédente restructuration financière finalisée en mars 2024. Malgré plusieurs mois de discussions, aucun accord n’a pu être trouvé avec les principaux créanciers sur un nouvel allégement de la dette du groupe.

Face à cette impasse, le conseil d’administration a choisi de privilégier le projet défendu par l’actionnaire majoritaire, tout en demandant que des garanties supplémentaires soient apportées afin de préserver les intérêts des créanciers.

Une décision attendue d’ici le 20 juillet

Les banques appelées à financer l’opération ont indiqué qu’elles soumettraient le dossier à leurs comités de crédit dans les prochains jours. Leur décision, attendue au plus tard le 20 juillet, sera déterminante pour l’avenir de cette nouvelle restructuration.

Casino poursuit ainsi ses efforts pour assainir sa situation financière, alors que le groupe cherche à stabiliser son activité après plusieurs années marquées par une dette élevée et une profonde réorganisation de son périmètre.