C’était un 11 juillet : La « Flotte des Trésors » largue les amarres

Le 11 juillet 1405, l’amiral chinois Zheng He prend la tête de la première des sept grandes expéditions maritimes ordonnées par l’empereur Yongle, de la dynastie Ming. Depuis le port de Longjiang, près de Nankin, une immense flotte met le cap sur l’océan Indien avec des dizaines de milliers de marins, soldats, interprètes et diplomates. Bien avant les grands explorateurs européens, ces voyages visent à affirmer la puissance chinoise, développer les relations diplomatiques et étendre le système tributaire de l’Empire.

Les plus grandes expéditions de leur temps

Entre 1405 et 1433, Zheng He conduit sept voyages qui mènent ses navires jusqu’en Inde, dans le golfe Persique, sur la péninsule Arabique et jusqu’aux côtes de l’Afrique de l’Est, notamment dans la région de l’actuelle Tanzanie. Les expéditions transportent de précieux présents, accueillent des ambassadeurs étrangers et renforcent l’influence des Ming sur les routes commerciales de l’océan Indien. Elles témoignent alors de la suprématie maritime de la Chine au début du XVe siècle.

Un âge d’or rapidement interrompu

Après la mort de l’empereur Yongle en 1424, les hauts fonctionnaires confucéens, hostiles à ces coûteuses entreprises maritimes, prennent progressivement l’ascendant à la cour impériale. La dernière expédition s’achève en 1433, puis la Chine abandonne sa politique d’expansion navale. Ce repli met fin à l’une des plus extraordinaires aventures maritimes du Moyen Âge, laissant le champ libre, quelques décennies plus tard, aux grandes explorations européennes.