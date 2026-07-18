Surpopulation carcérale : à Fleury-Mérogis, la canicule aggrave des conditions de détention déjà critiques

La prison de Fleury-Mérogis, le plus grand centre pénitentiaire d’Europe, fait face à une situation particulièrement difficile en pleine période de fortes chaleurs. Lors d’une visite parlementaire, des députés ont constaté des températures dépassant les 33 °C dans certaines cellules, où des détenus dénoncent des conditions de détention éprouvantes. Certains prisonniers placés à l’isolement décrivent des cellules mal ventilées, aux fenêtres condamnées, dans lesquelles la chaleur devient difficilement supportable.

Si l’administration pénitentiaire a mis en place plusieurs mesures pour limiter les effets de la canicule, comme l’accès quotidien aux douches pour les femmes détenues ou des espaces climatisés pour les mères incarcérées avec leur bébé, ces dispositifs restent insuffisants face à la surpopulation. Dans les quartiers pour hommes, les cellules disposent de douches, mais les fortes températures et le manque d’espace continuent d’alimenter les tensions.

Une surpopulation record qui complique la gestion de la prison

L’établissement accueille actuellement près de 5 100 détenus pour environ 2 800 places, soit un taux d’occupation largement supérieur à sa capacité. Plus de 500 matelas sont installés au sol dans les cellules, faute de places disponibles. Cette surpopulation rend difficile le respect de principes fondamentaux, comme l’encellulement individuel ou la séparation entre personnes condamnées et prévenues, tout en compliquant l’entretien des locaux et la lutte contre les nuisibles.

Les personnels pénitentiaires alertent sur les conséquences de cette situation, estimant que la promiscuité, accentuée par les épisodes de chaleur, favorise les violences, les tensions entre détenus et les difficultés de gestion au quotidien. Malgré les efforts de l’administration, la surpopulation chronique demeure le principal défi auquel est confronté l’établissement, dans un contexte où la France figure parmi les pays européens affichant les taux d’occupation carcérale les plus élevés.