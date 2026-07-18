Laos : les circonstances de la mort de six touristes restent floues, malgré la présence de méthanol

Les autorités du Laos continuent d’entretenir l’incertitude autour de la mort de six touristes étrangers survenue en 2024 à Vang Vieng, une destination prisée des voyageurs. Deux Australiennes, deux Danois, un Américain et une Britannique avaient perdu la vie après avoir consommé de l’alcool lors d’une soirée. Plus d’un an et demi après les faits, le ministère laotien de la Sécurité publique affirme ne pas être en mesure d’établir officiellement la cause des décès, invoquant l’absence d’autopsies sur les victimes.

Les autorités reconnaissent toutefois que des analyses ont révélé une concentration excessive de méthanol dans la vodka de marque Tiger. Elles indiquent également que du méthanol a été détecté dans le sang des deux victimes australiennes, sur la base d’analyses transmises par les autorités australiennes et un hôpital thaïlandais. Le propriétaire de la distillerie concernée est poursuivi pour fabrication ou vente de produits dangereux pour la santé ainsi que pour exploitation commerciale illégale.

Des familles dénoncent une enquête insuffisante

L’enquête a également conduit à l’inculpation du propriétaire et de neuf employés de l’auberge où séjournait le touriste américain, accusés d’avoir détruit des preuves après avoir transporté son corps à l’hôpital. En revanche, aucune poursuite pour homicide ou homicide involontaire n’a été annoncée à ce stade, ce qui suscite de vives critiques des proches des victimes et du gouvernement australien.

Canberra s’est dit « profondément frustré » par les suites judiciaires de cette affaire, estimant que les poursuites engagées ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits. Les familles des victimes dénoncent également la lenteur de la procédure et réclament que toute la lumière soit faite sur ce drame. Les autorités australiennes continuent par ailleurs de recommander à leurs ressortissants voyageant au Laos de faire preuve d’une grande vigilance lors de la consommation de spiritueux ou de cocktails, en raison des risques liés au méthanol.