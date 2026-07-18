Le rapprochement entre l’Égypte et la Turquie inquiète Israël

L’Égypte et la Turquie accélèrent leur réconciliation après des années de rivalité, une dynamique qui suscite des inquiétudes du côté d’Israël. Le Caire et Ankara, longtemps opposés sur de nombreux dossiers régionaux, semblent avoir mis leurs différends de côté pour construire une alliance de plus en plus affirmée. Ce rapprochement, qualifié de rapide par les […]

L’Égypte et la Turquie accélèrent leur réconciliation après des années de rivalité, une dynamique qui suscite des inquiétudes du côté d’Israël.

Le Caire et Ankara, longtemps opposés sur de nombreux dossiers régionaux, semblent avoir mis leurs différends de côté pour construire une alliance de plus en plus affirmée. Ce rapprochement, qualifié de rapide par les observateurs, modifie sensiblement les équilibres au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale.

Cette évolution préoccupe Israël, qui suit de près l’évolution des relations entre ses deux voisins régionaux. La convergence entre deux puissances de cette envergure, l’une arabe et l’autre turque, représente un facteur nouveau dans une région déjà traversée par de multiples tensions.

Les détails précis des accords ou mécanismes de coopération mis en place entre les deux pays n’ont pas été communiqués dans les informations disponibles.