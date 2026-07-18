Polynésie française : les abonnés Starlink pourraient perdre leur accès au réseau dès le mois d’août

Des milliers d’utilisateurs de Starlink en Polynésie française pourraient prochainement voir leur connexion interrompue. L’entreprise d’Elon Musk a informé ses abonnés utilisant les forfaits d’itinérance internationale qu’à compter du 10 août, un accès utilisé plus de 30 jours consécutifs hors du pays de résidence pourra être suspendu. Cette mesure concerne notamment les Polynésiens qui utilisent des abonnements souscrits dans d’autres pays, alors que le service n’est toujours pas officiellement autorisé sur le territoire.

Cette décision suscite de vives inquiétudes dans les îles les plus isolées, où Starlink est devenu un outil indispensable pour les particuliers et les professionnels. Dans l’archipel des Gambier, plusieurs habitants expliquent dépendre quotidiennement de cette connexion satellitaire, jugée bien plus performante que les réseaux locaux, notamment lors des coupures ou des faibles débits des infrastructures existantes.

Un projet de loi pour encadrer l’arrivée de Starlink

Le gouvernement de la Polynésie française poursuit néanmoins ses travaux afin de permettre un déploiement légal du service dans les zones les moins bien desservies. Un projet de loi est en préparation pour autoriser l’utilisation de Starlink dans les « zones blanches », à condition que l’entreprise obtienne une autorisation locale, s’enregistre comme opérateur en Polynésie française et dispose d’une représentation sur le territoire.

Selon la Direction générale de l’économie numérique (DGEN), cette évolution permettrait de remplacer les abonnements d’itinérance actuels par des offres spécifiques à la Polynésie française, conformes à la réglementation locale. Le texte devrait être examiné par les représentants de l’Assemblée de la Polynésie française à partir du mois de septembre, dans un contexte où l’arrivée de Starlink continue d’alimenter le débat sur son impact potentiel pour les opérateurs télécoms déjà présents sur le marché.