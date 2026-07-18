Pas-de-Calais : une adolescente opérée des dents de sagesse au lieu de la cheville, la famille porte plainte

Une erreur médicale exceptionnelle s’est produite le 10 juillet à la clinique de la Côte d’Opale, à Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais). Une adolescente de 17 ans, admise pour une intervention programmée à la cheville, est ressortie du bloc opératoire après une ablation de ses quatre dents de sagesse. L’établissement reconnaît pleinement les faits, qualifiés de « situation exceptionnelle » et « profondément regrettable », tandis que la famille a décidé de déposer plainte.

Selon le récit de la mère de la jeune patiente, tout semblait se dérouler normalement jusqu’à l’entrée au bloc opératoire. Après l’intervention, un chirurgien est revenu lui annoncer qu’une erreur avait été commise. Au réveil, l’adolescente a compris que sa cheville n’avait pas été opérée lorsqu’elle a pu bouger son pied, avant de découvrir des compresses dans sa bouche. Sa famille affirme qu’elle souffre depuis d’angoisses et de troubles du sommeil, dénonçant également l’absence du suivi médical normalement prévu après une extraction des dents de sagesse.

Une enquête interne ouverte par la clinique

La direction de la clinique indique avoir immédiatement présenté ses excuses à la famille et proposé un accompagnement comprenant une procédure d’indemnisation, un soutien psychologique et une information sur les recours possibles. La famille a toutefois refusé de signer le protocole d’indemnisation proposé, préférant engager une procédure judiciaire afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette erreur.

L’établissement a annoncé l’ouverture d’une enquête interne afin de déterminer précisément les causes de ce dysfonctionnement et d’identifier les éventuelles responsabilités. La clinique affirme vouloir maintenir un dialogue avec la famille tout en assurant que sa priorité reste la prise en charge de la jeune patiente, qui devra désormais subir, dans un second temps, l’intervention initialement prévue à la cheville.