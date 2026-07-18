Visa lance une plateforme pour créer et gérer des stablecoins

Le géant américain des paiements Visa annonce le lancement d’une plateforme dédiée à la création, aux transferts et à la gestion de stablecoins, ces cryptomonnaies adossées à des actifs stables. Visa franchit un nouveau cap dans le secteur des actifs numériques avec le lancement d’une plateforme spécialement conçue pour les stablecoins. L’outil doit permettre à […]

Le géant américain des paiements Visa annonce le lancement d’une plateforme dédiée à la création, aux transferts et à la gestion de stablecoins, ces cryptomonnaies adossées à des actifs stables.

Visa franchit un nouveau cap dans le secteur des actifs numériques avec le lancement d’une plateforme spécialement conçue pour les stablecoins. L’outil doit permettre à ses utilisateurs de créer, transférer et gérer ces cryptomonnaies dont la valeur est indexée sur des actifs de référence, comme le dollar américain.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de regain d’intérêt pour les stablecoins, portés par l’essor des paiements numériques et une réglementation en cours de structuration dans plusieurs grandes économies mondiales.